'Türkiye'yi kaybederse ABD'nin Ortadoğu'daki jeopolitik varlığının sonu gelir'

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapacağı görüşmeyi değerlendiren uzmanlar, Türkiye'nin Washington için taşıdığı öneme vurgu yaptı.

South Carolina Üniversitesi'nden Prof. Ali Demirdaş, görüşmede Kürt meselesinin önemli yer tutacağını belirtti.

Türkiye'nin PKK ve YPG'nin özerkliğini hiçbir halükarda kabul etmeyeceğini belirten Demirdaş, "Türkiye Suriye'deki güvenli bölgede kaldığı sürece Trump'ın Türk ordusunun YPG'ye yönelik harekatını sessizce destekleyeceğini düşünüyorum" dedi.

'Türkiye topraklarındaki Amerikan askeri varlığını gözden geçirebilir'

Resmin geneline bakıldığında Washington'un Ankara'yı kontrol etme kabiliyetini yitirdiğinin görüldüğünü söyleyen Demirdaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD, Türkiye'yi yani NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip üyesini kaydederse birçok şey kaybeder. Rusya'nın artan nüfuzu dikkate alındığında, ABD'nin Ortadoğu'daki jeopolitik varlığı sona erebilir. Washington cezai önlemlere devam ederse, Türkiye kendi topraklarındaki Amerikan askeri varlığını gözden geçirebilir. Bu, NATO'nun şu anki yapısının sonu anlamına gelir. Bu, Batı için çok pahalıya mal olur ve Ankara bunu biliyor."

Demirdaş, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri konusunda belirli ölçüde itidal gösteren Washington'un da söz konusu sonuçları çok iyi anladığını sözlerine ekledi.

'ABD, Türkiye'nin Rusya'yla daha yakın ilişkiler geliştirmesini engellemeye çalışacak'

Washington'daki Uluslararası Politika Merkezi'nden Matthew Howe de, görüşmede öncelikle silah satışı, Türkiye'nin Rusya'yla daha yakın ilişkiler geliştirmekten vazgeçirilmesi ve ABD'ye Suriye'nin doğusundaki petrol ve gaz yataklarını kontrol etme ve geliştirme imkanı sunulması konularının ele alınacağını düşündüğünü söyledi.

Howe, Suriye'nin kuzeyinde bağımsız Kürt bölgesi kurulmaması garantisi karşılığında Türkiye'nin şu anda elinde tuttuğu bölgeleri Suriye hükümetinin kontrolüne bırakacağını ifade etti.