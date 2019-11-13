'Erdoğan, ABD ile süper anlaşma karşılığında Rusya ile ilişkilerini feda etmeyecek'

‘Rusya Subayları’ Prezidyumu Başkanı, ‘Rusya Kahramanı’ unvanına sahip Tümgeneral Sergey Lipovoy, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması ile yaptırım sorununu çözmeyi öngören yeni teklifler hazırladığı yönündeki haberi değerlendirdi.

Lipovoy, “Türkiye, Trump’ın teklifleri ne olursa olsun Rusya’yla ilişkileri bozmayacak. Ayrıca Trump, bu kararlarında bağımsız değil, orada Kongre de kendi sözünü söylemeli. Amerikan liderinin Türkiye’ye yönelik söylemini yumuşatmasından rahatsız olan Kongre, Trump’ın söz ettiği 100 milyar doları vermeyecek” ifadelerini kullandı.

S-400 hava savunma sistemi alımının Türkiye’nin güvenliğini sağlama gibi objektif ihtiyaçtan doğduğunu, bu yüzden Ankara’nın, bugün neredeyse tamamen yerine getirilen bu anlaşmayı gözden geçirmeyeceğini dile getiren Lipovoy, “S-400 tüm hedefleri vurabiliyor, oysa Patriot’un bir sıra kısıtlaması var. Yani bu, Erdoğan’ın taviz vermeyeceği ulusal güvenlik meselesi” dedi.

ABD-Türkiye ilişkilerindeki gerilime rağmen bu ülkelerin stratejik partnerliği sürdüreceği tahmininde bulunan Lipovoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’ye aşırı baskı yapmak ABD’ye yarar sağlamaz. Zira Türkiye, İsrail’den sonra ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük müttefiki. Türkiye, ABD’nin bölgedeki en büyük düşmanı İran ile ortak sınırı var. Türkiye, İstanbul Boğazı’nı kontrol ediyor. ABD’nin Türkiye’de üssü var. Ve elbette Türkiye NATO üyesi."