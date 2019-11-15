'ABD'nin yaptırımlarıyla Türkiye'yi yıldırma çabası sonuç vermedi'

Sputnik’e konuşan Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Andrey Koşkin, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini almasının ABD için çok büyük sorun olduğunu belirterek, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye, NATO’da en büyük ikinci orduya sahip. Bu durumda itaatsizlik, ABD’nin dünya genelindeki dominant rolüyle ilgili şüphelere yol açıyor. Bu yüzden Trump tüm yöntemlere başvuruyor. Yaptırımlarla yıldırma çabası sonuç vermedi. Şimdi ABD lideri tamamen farklı yöntem seçti ve oldukça cazip teklifler sunma yoluyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile anlaşmaya çalışıyor. Bu, özellikle Suriye topraklarında olmak üzere ayrılık için ciddi jeopolitik koşullar yaratıyor. Ayrıca Trump, önümüzdeki başkanlık seçimlerine derinlemesine dalmış durumda. Ve Türkiye ile ilişkilerin, ABD’nin dış politikasına uygun şekilde normalleşmesi onun için çok önemli."