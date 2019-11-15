'NATO'nun hatası: Türkiye, İttifak üyesi olmayı hak etmiyor'

National Interest için 'Transatlantik İttifakı'nın hatası Türkiye NATO üyesi olmayı hak etmiyor' başlıklı bir makale kaleme alan Bandow, Türkiye'nin her zaman için NATO'nun sıra dışı bir üyesi olduğunu ve Batı Avrupa'nın güneydoğu kanadını güçlendiremediğini savundu. Bandow, Türkiye'yi Ortadoğu'da elverişli bir ileri karakol olarak gören Washington'un Soğuk Savaş sırasında buna göz yummayı tercih ettiğini kaydetti.

Bandow, Türk dış politikasının daha saldırgan bir nitelik kazandığını belirtti.

'NATO'daki müttefikleri, Türkiye'nin kendi saflarında yer alacağından emin olamaz'

ABD'li uzman, "Türkiye, Suriye'nin kuzeyine iki kez girerek ABD'nin müttefiki olan Kürtleri hedef aldı. Üstelik Ankara, Washington'un itirazlarına rağmen Rus S-400 füze savunma sistemleri aldı. Bu koşullar altında Türkiye'nin NATO'daki hiçbir müttefiki, olası bir çatışma halinde Türkiye'nin onların safında yer alacağından emin olamaz" ifadelerini kullandı.

'F-35 sevkiyatına ambargo koyulmalı'

Bunun yanı sıra Bandow, Washington'un Ankara'ya yönelik politikanın değişmesine izin vermeyeceğini söyleyen Bandow, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'ın mevkidaşına 'dostum' diye hitap etmesinin bunu doğruladığını vurguladı.

Washington'daki yapılan görüşmenin gerekliliğiyle ilgili şüpheleri olduğunu da belirten Bandow, "ABD, Türkiye'ye F-35 sevkiyatına ambargo koymalı, nükleer silahlarını İncirlik'ten tahliye etmeli ve Türkiye'yi Ortadoğu'daki veya herhangi bir bölgedeki askeri planlarının dışında bırakmalı" diye ekledi.