‘Rusya, Türkiye’nin bağımsız askeri sanayi oluşturma isteğini dikkate alıyor’

Türkiye’nin savunma alanında kendi teknoloji sektörlerini geliştirme isteğine dikkat çeken Rus uzman Rojin, Türkiye’nin bunu gelecekte tüm silahlarını kendinin üretebilmesi için yaptığını belirtti.

Daha önce Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya’nın Türkiye’ye beşinci nesil savaş uçaklarının geliştirilmesi için teknolojik yardım yapmaya hazır olduğunu söylemişti.

Şugayev’in ifadelerini değerlendiren Rusya Askeri ve Politik Gazetecilik Merkezi uzmanı Boris Rojin, Sputnik’e açıklamasında, “Türkiye, sadece modern silah alımına değil, kendi savunma sanayi kompleksinin teknolojik sektörlerini geliştirmeye ilgi duyduğunu defalarca açıklamıştı. Bu, gelecekte tüm silahları ülke içinde üretme fırsatına sahip olmak için yapılıyor. Bu yüzden Türkiye, askeri teçhizat alımı görüştüğünde her zaman farklı teknolojileri elde etmeye çalışıyor ki sonra bunları kendi savunma sanayisinde kullanabilsin” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin otonom, yabancı sevkiyatlara daha az bağımlı bir askeri savunmaya sahip olma isteğinin bir sır olmadığını söyleyen Rojin, bunu daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dile getirdiğini hatırlatarak, “Savunma şirketlerinin temsilcileri, orduyu donatma konusunda Türkiye’yi bağımsız yapmak için çalışmalar yürüttüklerini defalarca açıklamıştı. Zira halihazırda büyük savunma sanayisine rağmen birçok bileşen konusunda halen yurtdışına bağımlı. Rusya da böyle tekliflerle Türkiye’nin bu isteklerini dikkate aldığını ve Batı ülkeleri ile Rusya’dan sadece silah değil, teknoloji de satın almak isteyen çok yönlü Türkiye ile çalışmaya hazır olduğunu gösteriyor” dedi.

Türkiye’nin, silah alımı konusunda çok yönlü politika yürüttüğünü ve yaptırım dilinin bu alanda yersiz olduğunu vurgulayan Rojin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rusya, Türkiye’nin bu yeni politikasını kabul ediyor. ABD ise Türkiye ile yaptırım diliyle konuşuyor ve bu politikadan vazgeçirmeye, silah pazarındaki tekel konumunu korumaya çalışıyor. Rusya, pragmatik hareket ediyor ve Türkiye’ye, nasıl davranması gerektiğini dikte etmiyor. Rusya, Türkiye’nin birkaç yönde ilerleme isteğini kabul ediyor, ABD ise Türkiye’nin Rusya’yı, Türk ordusunun yeniden donatılması konusunda olası yükleniciler listesinden tamamen çıkarmasını istiyor”.