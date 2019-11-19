‘Almanya vatandaşlarını geri almak zorunda, onlar terörist olsalar dahi’

Sputnik’e konuşan Karlsruhe ve Ankara’daki avukatlar barolarının üyesi, Kılıç & Kılıç Hukuk Bürosu sahibi Mehmet Kılıç, “Almanya, uluslararası hukuka uygun olarak kendi vatandaşlarını kabul etmeli, söz konusu teröristler olsa dahi” dedi.

Kılıç, “Bir yandan Alman hükümet 2011’den itibaren IŞİD sempatizanlarının ve yandaşlarının ülkeden gitmesine engel olmuyordu. Benim görüşüme göre, bu bir hataydı. Ayrıca Almanya, bu kişilerin halen vatandaşları olup olmadığını kontrol etmedi. Oysa bunun mutlaka yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Almanya’da, ikna edici sebepler olmadan kimseye karşı takibat yapılamayacağının altını çizen avukat, sadece terörist örgütlerle bağlantılı olduğuna dair deliller varsa bu kişilerin takibe alındığını belirterek, “Diğer yandan suç işlemeyen insanlar elbette tekrar Almanya vatandaşlığını alma hakkına sahip” dedi.

Hükümetin, vatandaşlığın sadece Anayasa’yı ihlal etmeyen kişilere iade edilmesini sağlaması gerektiğini vurgulayan Kılıç, tekrar Almanya’ya dönecek IŞİD ve diğer teröristlerin cezasız kalacağı yönünde ülkede büyük endişenin olduğunu söyledi.

Alman makamların, bu kişilerin halen Almanya vatandaşı mı, yoksa belli sebeplerden dolayı vatandaşlıktan çıkarıldığını kontrol etmesi gerektiğini dile getiren hukukçu, “İnsanlar, Alman makamlarına bilgi vermeden ve kendi isteğiyle başka bir ülkenin vatandaşlığını alınca Almanya vatandaşlığını kaybediyor. Bazı IŞİD üyeleri böyle yaptı” dedi.