Altaylı: İslami yaşam tarzını benimsemiş kişilerin şatafatlı mevlitlerini eleştirenleri anlamakta zorluk çekiyorum

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında, sosyal medya fenomeni olduğu söylenen ve çocuğu için düzenlediği mevlit görüntüleriyle gündeme oturan Büşra Nur Çalar adlı kadınla ilgili eleştirileri ele aldı.

Altaylı'nın 'Ben bu kadınları çok tuttum' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Kimi okurlar, dün “Ne zaman adam oluruz”a yazdığım cümleyi anlamamışlar.

Ben de bazı şeyleri anlamakta zorluk çekiyorum. Mesela, İslami yaşam tarzını benimsemiş kişilerin, ailelerin, kadınların şatafatlı mevlitlerini, davetlerini eleştirenleri. Eleştirenler İslamcılar olsa anlarım ama İslamcılıkla uzak yakın alakası olmayan, İslami yaşam tarzını benimsemekten hayli uzak kişilerin bu işleri eleştirmesi son derece manasız.

Çünkü yapılanda bir gariplik yok. Garip, abartılı, şatafatlı, gösterişli davetler yapanlar sadece İslamcı kadınlar ya da İslamcıların jargonuyla söylemek gerekirse “hanımlar” mı?

Tabii ki, değil.

Kimi “sosyetik” diye geçinen hanımefendiler, ünlü bir restoranda ya da başka bir gösterişli yerde ellerinde Hermes Birkin ya da Kelly’leriyle çocuklarına “doğum günü” yapmıyor mu? Ya da en az aynı derecede abartılı ve hatta görgüsüzce organizasyonlarla “baby shower” diye yeni bir ithal haltı yemiyor mu?

Aradaki tek fark birinin başının açık, diğerinin kapalı olması. Bir diğer fark ise zaman zaman başı kapalı hanımefendilerin bulunduğu ortamın biraz daha oryantal, biraz daha varaklı, biraz daha oymalı bir dekorasyona sahip olması değil mi!

Gösteri aynı gösteriş. Sadece gösterilenler biraz daha farklı.

Hiç ama hiç eleştirilecek bir şey yok. Zevksizlikse, bana göre ikisinde de eşit derecede. Abartı ise, aralarında fark kıldan az.

Emin olun sosyal medyada dolaşan o görüntüler, beni hiç ama hiç rahatsız etmedi. Hatta çok da hoşuma gitti. Giyim tarzının tanıdığı özgürlüğe oranla hayli şık, makyajlı, bakımlı, hatta kimileri estetikli son derece güzel hanımefendiler, genç kadınlar. Sınırları belli bir özgürlüğün içinde keyif yapıyorlar ve belli ki sınırları zorlama arzusundalar.

İslami mi İslami! Modernlik arayışı içinde mi, içinde! Bence hiçbir beis yok. Çok kadınsı üstelik. Saygı duyulması gereken bir durum. Kızılması değil.

İslami açıdan eleştirilebilir mi? Bakın ona karışmam. O konu ile hiç ilgim yok. İslam’da şatafat olmaz, komşun açken tok yatamazsın falan gibi şeyler söyleyenler olabilir mi? Olabilir!

Batı özentisi yaşam tarzı eleştirisi yapabilirler mi? Zorlarlarsa yapabilirler.

Ama yapmazlarsa da bence hiçbir beis yok. Hatta kim bilir belki de, bu sayede yılbaşında yeni yılın gelişini kutlayanlara da “Hristiyan adeti bunlar” demekten de belki vazgeçerler!

Kim bilir belki de birbirimizi daha iyi anlarız.

Kim bilir!"