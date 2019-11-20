Rus uzman: Mali desteği azaltmak, AB’nin Türkiye muhalefetini desteklemenin bir yolu

Avrupa Birliği’nin (AB) geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’ye sağlanan mali destekte kesintiye gitmesini değerlendiren Rus siyaset bilimci Truhaçev, Avrupalı politikacıların Türkiye’nin AB üyeliğini engellemek için çeşitli bahaneler aramaya çalıştığını belirtti.

Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi'nden Doçent Vadim Truhaçev, Sputnik’e demecinde AB’nin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’ye sağlanan mali destekte kesintiye gitmesini yorumladı. Truhaçev, AB’nin böylelikle bir kez daha Türkiye’yi bünyesine katma niyetinde olmadığını ortaya koyduğunu, Avrupalı politikacıların Türkiye’nin AB üyeliğini engellemek için çeşitli bahaneler aramaya çalıştığını söyledi.

'Avrupa hazır değil'

Rus uzman, “AB’nin Türkiye’yi kabul etmesi için tüm Avrupa ülkelerinde iktidara liberaller ile yeşiller partileri gelmeli. Gelecekte bu olmayacağı için, Türkiye’nin ilk baştan beri AB’de pek fazla beklenmediği söylenebilir. Avrupalılar daha ilk başlarda (Türkiye’nin) çok büyük ve AB’nin diğer ülkelerinden çok daha farklı bir ülke olduğunu anlıyordu. Avrupa’da hiç kimse henüz Türkleri Birliğin vatandaşları olarak görmeye hazır değil, sürekli eleştiriler, yaptırım tehditleri ve bu tür mali kesintiler de bundan kaynaklanıyor” diye konuştu.

'Türkiye'deki muhalefeti desteklemenin bir yolu'

Avrupa bütçesi ile ilgili durumun da, AB’nin Türkiye’ye Suriye’deki eylemleri ile ilgili yönelttiği eleştirilerin de, ayrıca diğer birçok şeyin de Türkiye-Avrupa ilişkilerinin genel olarak şu anda zirvede olmadığını gösterdiğine dikkat çeken Truhaçev, şöyle devam etti:

“AB her fırsatta Türkiye’nin neredeyse her siyasi kararını eleştiriyor. AB’nin Türkiye’ye destek vermeyi reddetmesinin başka bir sebebi de var. Türkiye’de şu anda sözüm ona layık, Batı yanlısı muhalefet temsilcileri güçlendi. Avrupa tarafından Türkiye hükümetine yöneltilen eleştiriler de, Türkiye’ye karşı mali önlemler de Avrupa için Türkiye’deki muhalefeti desteklemenin bir yolu.”

Daha önce AB’nin geçen olduğu gibi bu yıl da Türkiye'ye verilen desteği azaltarak, 2020 bütçesinde 85 milyon euroluk kesintiye gidildiği açıklanmıştı. Hristiyan Sosyal Birlik partili Avrupalı parlamenter Monika Hohlmeier, hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğünün durumu nedeniyle sadece sivil toplum, Erasmus programı ve Suriyeli sığınmacılar için bütçe ayrıldığını vurgulamıştı.

Bütçe anlaşmasının yürürlüğe girmesi için AB Konseyi ile AP'nin resmi onayı gerekiyor.