İsrail’in Suriye’ye yeni saldırısı: Neden ve niçin?

İsrail ordusu, Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki onlarca askeri hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurmuştu. Hava saldırılarının dün Suriye'den İsrail bölgelerine atılan roketlere karşılık olarak yapıldığı iddia edilmişti.

İsrailli uzman Ili Nisan, yaşananlardan İran’ı sorumlu tuttu. İran’ı saldırgan davranmakla suçlayan Nisan, “İran, Suriye’de efendi gibi hareket ediyor ve İsrail’e karşı yeni cephe oluşturmaya çalışıyor. İran dün Golan Tepeleri’ne yönelik 4 füze fırlattı. İsrail buna izin veremezdi. Anlıyor musunuz, İsrail, rafinerilerine yönelik saldırılar karşısında susan Suudi Arabistan değil. Bu yüzden İsrail, yanıt için kuvvete başvurdu ve Suriye’deki İran hedeflerini vurdu” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Suriyeli askeri uzman Emekli General Muhammed Abbas, Suriye ordusunun Golan Tepeleri’ne füze fırlatıldığını duyurmadığına dikkat çekerek, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

“İsrail’in Suriye’yi vurmak için bir bahaneye ihtiyacı vardı. Öncelikle şunu anlamak gerekiyor ki, Suriye’nin güneyinde faaliyet gösteren silahlı gruplar İsrail tarafından finanse ediliyor ve İsrail yapımı füzelere sahip. Son zamanlarda Suriye güvenlik güçleri yüzlerce İsrail yapımı füzenin bulunduğu yeni depolar tespit etti, bu füzeler daha önce teröristlerin elindeydi. İkincisi, İsrail, Golan Tepeleri’ne tam olarak hangi füzelerin fırlatıldığını belirtmedi. Eğer top mermileriyse bunları herkes istediği konumdan atabilirdi. Netanyahu’nun Demir Kubbe’nin başarılı bir iş çıkardığı yönündeki açıklaması PR ve seçim öncesi ajitasyon olarak görülüyor. Üçüncüsü, Suriye ordusu füze fırlatsaydı Demir Kubbe onları önlemekte geç kalırdı”.

Suriyeli milletvekili Muhannas Hac Ali de İsrail’in bu tür saldırılarının Netanyahu tarafından politik amaçlar için kullanılabileceğini belirtti.

Hac Ali, İsrail’in Suriye’ye saldırısının Netanyahu’ya birkaç kazanç birden sağladığını belirterek, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Öncelikle, ülke içi politik mücadelede ona yardım ediyor. İkincisi, şimdi ABD’nin İsrail’in Batı Şeria’daki inşaatı tanıması, yani “yüzyılın anlaşmasını” hayata geçirmesi daha da kolay olacak. Suriye ordusunun savaş alanında zafer kazandığı her defasında İsrail’in Suriye’ye hava saldırıları düzenlediğine dikkat çekmek isterim. Suriye’de, İsrail’in bombaladığını iddia ettiği İran tesisleri yok. Rus askeri üsler var, ama İran üsleri yok. Suriye’de, hükümetler arasında varılan anlaşma temelinde İran askeri uzmanlar çalışıyor. İran üsleri efsanesi çok garip, güya onların İsrail sınırında bulunduğunu herkes biliyormuş, istediğin zaman gel bombala, hoş geldin. İran hedefleriyle ilgili hikayeler Tel-Aviv’e, eylemlerini haklı çıkarmak için lazım. Aslında sivillerin evleri vuruldu, siviller öldü”

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiya Enstitüsü İsrail ve Yahudi Toplulukları Araştırma Bölümü Başkanı Dmitriy Maryasis, yaşananları, Netanyahu’nun geleceğe yönelik olabildiğince çok oy toplama çabası olarak değerlendirdiğini belirterek şöyle konuştu: “Doğrusu bunun Netanyahu’ya yardımcı olacağını düşünmüyorum. İki ucu açık bir hikaye. İsrail vatandaşlarının bu oldukça agresif dış politikasına destek vereceğini düşünmüyorum. İsrail’de askeri hizmetini tamamlayan vatandaşların büyük kısmı, Suriyeliler, Filistinler ve Lübnanlılar ile olan sorunun farkında. Bu sadece yeni bir çatışma sarmalı, Netanyahu’nun yeni güç gösterme çabası. İsrailliler kesinlikle Başbakan’ın bu eylemlerine kanmayacak”.