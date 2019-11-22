'Gölge CIA' Stratfor: Erdoğan'ın Washington ziyareti ABD'yle ilişkilerde beklenen 'kaçınılmaz fırtınayı' sadece erteledi

Yaptırım tehdidi altında Trump'la Oval Ofis'te bir araya gelen Erdoğan'ın Washington tarafından cezai önlemler uygulanmasını önlemeye çalışarak kendi taleplerini sıraladığını belirten ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratfor, Washington ziyaretinin ABD'yle ilişkilerde beklenen 'kaçınılmaz fırtınayı' sadece ertelediğini vurguladı.

'Gölge CIA' olarak adlandırılan Stratfor için makale kaleme alan Sinan Ciddi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinin ikili ilişkilere olası etkisini analiz etti.

'Türkiye'nin Washington'da neredeyse hiç dostu kalmadı'

Ziyaretin ABD-Türkiye ilişkilerindeki uzun vadeli sorunların hiçbirini çözmediğini düşünen Ciddi, "Trump'ın kişisel daveti olmasaydı, bu ziyaret hiç gerçekleşmeyebilirdi. Suriye'de harekatın başlaması ve Rus S-400 sistemlerinin alınması sonrası Türkiye'nin Washington'da neredeyse hiç dostu kalmadı" ifadelerini kullandı.

'ABD-Türkiye ittifakı yalnızca kağıt üzerinde'

© AFP 2019 / MANDEL NGAN Graham-Erdoğan diyaloğunun perde arkası: ABD’yi Türkiye’ye karşı birleştirmeyi başardınız 'Batı'nın çıkarlarına zarar vererek Rusya'yla yakınlaşan güvenilmez partner' olarak nitelediği bir liderle fotoğraflar çektirerek nasıl bir yarar elde ettiği anlaşılır bir durum değil. Birçok gözlemci, Türkiye-ABD ittifakının yalnızca kağıt üzerinde olduğu sonucuna vardı" ifadelerini kullanan Ciddi, Ankara ile Washington'un çıkarlarının gelecekte de çelişeceğini gösteren birçok neden bulunduğunun altını çizdi.

Sinan Ciddi, ziyaretin ABD'yle ilişkilerde beklenen 'kaçınılmaz fırtınayı' sadece ertelediğini ifade etti.

Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımına da değinen Ciddi, Ankara'nın bu konuda Washington'a doğru adım atamadığını, ABD'nin ise Türkiye'ye iyice düşünüp karar alması için imkân tanıdığını kaydetti.

'ABD'de hiç kimse Türkiye'nin 'Rusya kampına' katılmasını istemez'

Ciddi, "ABD'nin tutumu ne kadar saldırgan ve meşru olursa olsun, ABD'li bürokratlar, aşırı sertlikteki önlemlerin Türkiye'yi Rusya'nın kollarına itmesinden çekiniyor. Türkiye'nin ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nda çok az dostu kalmasına rağmen hiç kimse, Türkiye'nin resmen 'Rusya kampına' dahil olmasına ilgi duymaz" diye vurguladı.