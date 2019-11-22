Rus uzman: ABD, Türkiye’ye karşı izlediği tutumu sürdürürse ölümcül bir hata yapmış olur

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Sorunları Araştırma Merkezi’nden politika uzmanı Konstantin Blohin, “ABD’den yapılan bu tür baskılar, Washington için daha büyük problemler doğurur. Bugün ABD’nin amacı Türkiye’yi NATO’da tutmaktır. Eğer Türkiye’ye baskılar sürerse, ABD’den uzaklaşıp Rusya’ya yönelebilir. Eğer Amerikalılar bu yönde devam ederlerse, bu ölümcül ve ciddi bir hata olacaktır” ifadelerini kullandı.

ABD’nin yalnızca rakiplerine değil, aynı zamanda müttefiklerine karşı da cephe açtığını belirten Blohin, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Yaptırımlar ancak uluslararası bir koalisyon olduğunda ve bu önlemlerin muhatabı varsa etkili olabilir. Yaptırımlar artık işe yaramıyor. Zamanın bir nevi ruhu haline geliyorlar. Yaptırımlar, ABD dış politikasının tek aracı gibi görünüyor.”