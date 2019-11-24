Rusya’nın Pasifik Okyanusu’ndaki ‘mutlak silahı’ ABD’yi korkuttu

ABD merkezli 'Military Watch' adlı askeri tarih dergisi, Rusya’nın Tsirkon hipersonik füzelerini ve Kalibr füze sistemlerini Pasifik Okyanusu’nda konuşlandırmasının, bölgedeki etkisini arttırmasına ve ABD’nin hâkimiyetine son vermesine imkân tanıyacağını yazdı.

Tsirkon hipersonik füzelerini ve Kalibr füze sistemlerini Rusya’nın ‘mutlak silahı’ olarak tanımlayan gazete, bu sistemlerin Pasifik Okyanusu’nda konuşlandırılmasının Moskova’nın bölgedeki etkisini arttırmasına ve ABD’nin hâkimiyetine son vermesine imkân vereceğini belirtti.

Pasifik Okyanusu’nun uzun menzilli Rus füzeleri için en uygun bölge olduğu dikkat çekilen yazıda, Kalibr füzesinin (600 kilometre ile) ABD’li muadili Harpoon’dan (280 kilometre) 2 kattan fazla mesafe kat edebildiği ve 3 kat daha hızlı uçtuğu kaydedildi. Makalede ayrıca 1000 kilometre menzili ve 9 Mach hızı olan Tsirkon füzelerinin ise dünyada muadili olmadığı, aynı zamanda ABD’nin sahip olduğu Aegis hava savunma sistemlerinin Rus füzelerini önleme şansına sahip olmayacağı vurgulandı.

Yeni silahların Rus gemi ve denizaltılarının birçoğunda kullanılabileceğine dikkat çeken gazete, ABD’yi en çok rahatsız eden hususun ise Rusya’nın füzelerini ye da yapım teknolojilerini Çin’e satabileceği düşüncesi olduğunu ifade etti.

Çin’in Rus teknolojileri sayesinde şu anda geliştirdiği YJ-XX füzesini hipersonik yapmayı başarma olasılığının bulunduğu dikkat çekilen yazıda, Pekin’in Tsirkon ya da benzeri yerli yapım füzelerle benzersiz füze taşıma kapasitesi olan Type 055 destroyerini donatması durumunda Çin’in ABD, Japonya ve NATO donanmalarına karşı önemli bir üstünlük elde emiş olabileceği kaydedildi.

Daha önce Tsirkon füzeleriyle ilk olarak donatılacak olan araçların Proje 1155 kapsamındaki Mareşal Şapoşnikov denizaltısavar gemisi ve Proje 949A kapsamındaki İrkutsk nükleer denizaltısı olacağı açıklanmıştı.

Ekimde ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Pasifik Filosu için inşa edilen Gremyaşiy korvetinin de Tsirkon’larla donatılacağını belirtmişti.