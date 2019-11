Kommersant: Türkiye, S-400'lere 'özerklik' verecek

'Talk to Al Jazeera' programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Akar, "S-400'ler, Türk savunma sistemine mi entegre edilecek yoksa 'stand alone system (bağımsız sistemler)' şeklinde mi kullanılacak?" sorusuna "Başından beri bunu söylüyoruz. Elbette bu 'stand alone' şeklinde olacak. Herhangi bir şekilde bunu NATO sistemleriyle entegre etmeyeceğiz. Bağımsız olarak çalışacak" yanıtını vermişti.

S-400'lerin kullanım alanını kısıtlama kararını Türkiye'nin Batılı ülkelere verdiği ilk taviz olarak nitelendiren Kommersant yazarı Sergey Strokan, "Bu adımın Ankara ile Washington arasındaki çatışmayı sona erdireceğini söylemek için henüz erken. ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'la tam kapsamlı işbirliğinin yeniden başlaması için Ankara'nın S-400'leri imha etmesi veya Moskova'ya iade etmesi gerektiği uyarısında bulundu" ifadelerini kullandı.

'Ankara, Washington'la cepheleşmenin sürmesinden kaçınıyor'

Kommersant'a konuşan Rus uzmanlar, Akar'ın bu açıklamasının Ankara'nın S-400'ler nedeniyle ABD'yle cepheleşmesinin sürmesinden kaçındığını gösterdiğini kaydetti.

Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi Direktörü Ruslan Puhov, "ABD'ye yönelik sert söylemin ardından Türkiye, uzlaşma yapmaya ve ABD ile Batılı müttefiklerin S-400'lerin NATO hava savunma sistemlerine sızma ve bilgi sızdırma imkanı sunacağına dair temel argümanını ellerinden almaya hazır olduğunu göstermeye çalışıyor. S-400'ün bağımsız bir sistem olarak kullanılması, bu olasılığı ortadan kaldırıyor" dedi.

'S-400'lerin verimliliği düşer'

Rusya Dış İlişkiler Konseyi'nden İlya Kramnik, Türkiye'nin S-400'leri ulusal hava savunma sistemine dahil etmeme kararının Rus sistemlerinin verimliliğini düşüreceğini zira bu uygulamada S-400'lerin yalnızca yerel görevler için kullanılacağını vurguladı.

S-400'lerden vazgeçmenin söz konusu olmadığına dikkat çeken Kramnik, gelecekte Ankara'nın Rus sistemlerinin kullanım alanlarını genişletmeyeceğinin garantisi olmadığını ifade etti.

Ankara'nın uzlaşmacı tutumuna rağmen bunun Washington'la çatışmayı sona erdirmeye yetip yetmeyeceğinin net olmadığını yazan Strokan, Türkiye'nin S-400'lerden tamamen vazgeçmesinin, ABD tarafından işbirliğinin yeniden başlamasının mutlak koşulu olarak görüldüğünün altını çizdi.