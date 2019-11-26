Yaşar Yakış: Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarına Rusya, Türkiye ve İran öncülüğündeki Astana süreci sayesinde başladı

Sputnik'e konuşan Yakış, "Eğer Suriye Anayasa Komitesi herhangi bir ilerleme kaydederse, bu Astana süreci sayesinde olur. Eğer Astana süreci başlatılmasaydı, başarı elde edilemezdi, şu anki noktada olmazdık. Anayasa Komitesi, Astana süreci sayesinde toplanabildi" dedi.

Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının başlangıç aşamasında olduğunu kaydeden Yakış, komitede yer alan hükümet, muhalefet ve sivil toplum kanatlarının pozisyonlarının birbirine çok uzak olduğunu bildiklerini ve bu nedenle bu pozisyonları birbirine yakınlaştırmak için ne kadar zamana ihtiyaç olacağını bilmediklerini ifade etti.

'Haftalar veya aylar için çözüm bulunmaz, daha uzun süreye ihtiyaç var'

Yakış, Cenevre'de çalışmalarını sürdüren komitenin tek çıkar yol olduğuna işaret ederek sorunların haftalar veya aylar içinde çözüleceğini düşünmediğini, daha fazla zamana ihtiyaç duyulabileceğini kaydetti.

Yakış, "Cenevre'de herhangi bir zorluk yaşanması halinde, Astana süreci bunların ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir. Cenevre ve Astana süreçleri birbirini tamamlar nitelikte" diye konuştu.

'Suriye'deki Rus-Türk işbirliği Türkiye'yi gerçek eylemlere yakınlaştırdı'

Türkiye'nin Suriye politikasının gerçeklikten koptuğunu ve bu neden Rusya-Türkiye işbirliğinin çok önemli olduğunu belirten Yakış, "Rusya'yla işbirliğinin başlamasıyla Türkiye'nin Suriye politikası gerçek eylemlere yakın hale geldi. Bu sayede şu anda Türkiye, Suriye krizine daha gerçekçi bir noktadan bakıyor" ifadelerini kullandı.