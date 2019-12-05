Rus uzman, Erdoğan’ın Rusya’yla ilgili açıklamasını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya’nın, çok yönlü dış politika uygulayan Türkiye’nin temel partnerlerden biri olduğu yönündeki ifadelerini değerlendiren Atayev, Türk liderinin NATO ve ABD’ye sinyal verdiği görüşünü dile getirdi.

Moskova Devlet Sanat ve Kültür Üniversitesi (MGIK) Tarih Anabilim Dalı’ndan Doç. Artur Atayev, Sputnik’e açıklamasında, “Erdoğan her zaman Türkiye’nin açık ve net önceliklerine dikkat çekiyor. Günümüzde bu önceliklerden biri de başta petrol ve doğalgaz ticareti olmak üzere Rusya’yla stratejik işbirliği” ifadelerini kullandı.

© AP Photo / Erdoğan: Amerika da Rusya da dostum olsun istiyorum doğalgaz boru hattının açılışının, Türkiye ve şahsen Erdoğan için belli stratejik temel olduğunu dile getiren Atayev, “Erdoğan, Türk Akım bağlamında, açık bir şekilde Rusya’yı müttefiki, sözünü tutmayı bilen partneri olarak konumlandırıyor” dedi.

“Erdoğan, bugün önceliklerinden birinin Rusya olduğu yönünde NATO ve ABD’ye sinyal veriyor” diyen Atayev, “Türk lideri hem Avrupa sandalyesinde oturmak hem de Avrasya trendinde bulunmak istiyor. Onun, Türk politik eğilime uygun bir aktör olduğu, etkili olduğu, Avrupa ve ABD’nin Ortadoğu ve Asya politikalarından bağımsız olduğu ortada” yorumunda bulundu.