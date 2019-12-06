'ABD, Rusya ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerin iyi olmaması için her şey yapıyor'

Uluslararası ilişkiler ve jeoenerji uzmanı Doç. Stanislav Baçev, Sputnik’e açıklamasında, “Kuzey Akım-2’ye yeşil ışık yakılması, Washington’un çıkarlarına büyük bir darbe oldu. Türk Akım aynı ağırlığa sahip değil, ama eğer projeye ortak bir tablonun bir parçası olarak bakarsak ABD’nin enerji alanındaki dış politikasının büyük bir başarısızlığı olarak değerlendirilebilir. Bu yüzden Eylül ayında olduğu gibi casusluk kampanyalarını düzenliyor, ateşe barut atıyorlar” ifadelerini kullandı.

Geçen eylül ayında, Bulgaristan parlamentosu bağımsız milletvekili ve Rus Hayranları sivil toplum örgütü başkan yardımcısı Stanislav Stanilov, Rusya adına casusluk yapmakla suçlanmıştı. Bulgaristan, geçen ekim ayında da casuslukla suçladığı bir Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Baçev, “Washington, Sofya ve Moskova arasındaki ilişkilerin iyi olmaması için her şey yapmaya devam edecek. Bunun için araştırma merkezleri adıyla faaliyet gösteren ve dışarıdan finanse edilen vekil örgütleri kullanıyorlar” diye konuştu.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un ABD ve Rusya arasında dengeyi korumaya çalıştığını belirten uzman, “Öncelikle Bulgaristan halkı büyük ölçüde Rusya’ya saygının ötesinde bağlılık duyuyor. Borisov’un dengeyi korumaya çalışmasının nedeni, Moskova ile ilişkilerin ekonomik ve politik düzeyde çok önemli olması. Ama Bulgaristan’ın dış politikası büyük ölçüde ABD’nin gözetiminde biçimlendiği için bu çok zor bir iş, serbestçe manevra için pek geniş alan yok” yorumunda bulundu.

Türk Akım’ın Bulgaristan’dan geçen kısmının başarıyla tamamlanması olasılığının, biraz gecikmeli olsa da yüksek olduğunu vurgulayan Baçev, “Kendi topraklarında doğalgaz projesini hayata geçirmek gibi son bir şansı kaçırmak Bulgaristan’ın çıkarına değil. Ama bu, dış baskının son bulacağı anlamına gelmez” diye ekledi.