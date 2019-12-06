'Bulgaristan'ın Türk Akım'ı geciktirmesi ayağa sıkılan kurşun'

CIS-EMO Uluslararası İzleme Örgütü İcra Direktörü Stanislav Bışkov, Sputnik’e açıklamasında, “Eğer Bulgaristan, Türk Akım’ın yapımını kasıtlı olarak uzatıyorsa bu ayağa sıkılan kurşuna benzer” dedi.

Projenin kesinlikle herkesin yararına olduğunu kaydeden uzman, “Türk Akım, Kuzey Akım-2 gibi artık hallolmuş bir mesele. Kuzey Akım-2 de bir noktada duraklamıştı, çünkü Danimarka kararsızdı, ama sonuç olarak her şey onaylandı. Sanırım, Bulgaristan da kararsızlığı açısından Danimarka ile karşılaştırılabilir. Bu alanda korkulacak hiçbir şey görmüyorum” ifadelerini kullandı.

“Genel olarak Bulgaristan ilginç bir ülke” diyen Bışkov, “Rusya’yı seven ve Rusya’nın geleneksel politikasına karşı düşmanca tavır alanlar arasında çok büyük bir uçum var” diye ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Bulgaristan'ın Rusya'dan Türkiye üzerinden doğalgaz temin etmesini defalarca talep etmesine rağmen Türk Akım kapsamında topraklarında yapılan çalışmaları bilinçli olarak geciktirdiğini söylemişti.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, sürecin AB'nin zorunlu prosedürleri nedeniyle sarktığını açıklamıştı.