Çin basını Rusların neden 'savaşçı halk' olarak nitelendirildiğini açıkladı

Bugün Çin'de birçok insan Rusları 'savaşçı halk' olarak nitelendiriyor. Çin'de yayın yapan Sohu gazetesinde bunun nedenlerini açıklayan bir makale yayınlandı.

Makalede, Rusya’nın tüm tarihi boyunca en fazla toprağı ele geçirmeyi başaran ülke olduğu ve Rusya İmparatorluğu ile Sovyetler Birliği dönemlerinde ülke topraklarının 25 milyon kilometrekareye ulaştığı belirtildi.

Rusya’daki sert iklim koşullarına dikkat çekilen makalede, Sibirya’da hava sıcaklığının eksi 70 dereceye ulaşabildiği ve Rus kışı ülkeye savaş kazandırmaya yardım eden 'keskin hançere' benzetildi.

İsveç’a karşı yapılan Kuzey Savaşı (1700-1721), Napolyon öncülüğündeki Fransız İmparatorluğu'na karşı verilen Vatan Savaşı (1812), Adolf Hitler liderliğindeki Almanya’ya karşı kazanılan Büyük Vatan Savaşı (1941-1945) örnek olarak gösterildi.

Makalede, Rusya’nın aşırı hava koşullarına dayanabilmeyi bildiği ve Rusların kelimenin tam anlamıyla 'savaşçı halk' nitelemesini hak ettikleri kaydedildi.

Makalede, Qing Hanedanlığı döneminde (1644-1912), Rusya’nın Çin topraklarının bir bölümünü ele geçirmesinden dolayı, Çinlilerin Rusları 'kıllı' olarak adlandırdıkları, ancak bugün Çinlilerin çoğunun Rusları 'savaşçı halk' olarak gördükleri belirtildi.