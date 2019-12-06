Alman gazete NATO’ya Rusya’nın katılım avantajlarını yazdı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan NATO liderler zirvesinin yankıları devam ederken Alman Handelsblatt gazetesi'nde Rusya'nın NATO ittifakına dahil edilmesi gerektiği görüşünün savunulduğu bir yazı yayınlandı.



İngiltere'nin eski Avrupa Bakanı Denis MacShane ile Pekin Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nden Margarita Mathiopoulos imzasını taşıyan makalede yazarlar, Rusya'nın NATO üyeliğinin ittifaka getireceği avantajlara dikkat çekti.



Öncelikle ittifakın Vladivostok'tan Lizbon'a uzanan transatlantik güvenlik oluşumuna dönüşebileceğini kaydeden yazarlar, nükleer silahsızlanmayla ilgili yeni müzakerelerin başlayabileceğini ve Moskova, Pekin, Washington arasında üçlü diyalog kurulabileceğini belirtti.



Rusya'nın NATO'ya ABD Başkanı Donald Trump tarafından davet edilmesi gerektiğini düşünen MacShane ve Mathiopoulos, "ABD Başkanı, Rusya-ABD ilişkilerinde yeni bir dönem başlatabilecek ve Rusya'nın da katılımıyla 'barış ittifakı' oluşturabilecek 'doğu politikası' geliştirme şansını yakaladı. Bu, Moskova ve Washington'un küresel güvenlik sisteminde dengeleri yeniden belirleme sürecini başlatmasını sağlar. Yeni ittifak, Moskova'nın düşman olarak algılanmasına son vereceği için NATO'yu güçlendirecek ve Avrupa'nın güvenliğinin garantörü olacak" ifadelerini kullandı.



Yazarlar, bu politikanın verimli olması için Trump'ın Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa'dan oluşan Normandiya formatı ülkeleriyle cesur bir diplomasi yürütmesi gerektiğini ve Minsk anlaşmalarının yerine getirilmesinin zorunlu olacağını vurguladı.



Yeni NATO anlaşmasına Rusya, ABD ve Avrupa ülkelerinin Avrupa'nın sınırları dışındaki güvenlik meselelerinde farklı görüşlere sahip olmasına imkan tanıyan bir madde eklenmesi gerektiğini de savunan MacShane ve Mathiopoulos, "Yeni ittifakın merkezi Brüksel olmaya devam edecek ancak Rusya'da ikinci bir merkez kurulabilir" diye ekledi.