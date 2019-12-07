Rus uzmandan ABD’nin Kuzey Akım-2’ye yönelik yaptırım planları ile ilgili yorum

ABD’nin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinde yer alan şirket ve şahıslara yaptırım uygulayabileceği haberini değerlendiren Rus uzman Yuşkov, bu adımın daha çok boru hattının yapımına katılan şirketleri korkutmaya yönelik olduğu yorumunda bulundu.

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Vakfı’nın analisti ve Rusya Hükümeti Finans Üniversitesi’nin öğretim görevlisi İgor Yuşkov, Russia Today’e (RT) demecinde Bloomberg’in, Washington’un Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının yapımında yer alan gemilere ve onlarla ilgili şirketlerin yöneticilerine yaptırım uygulayabileceği yönündeki haberini değerlendirdi.

Yuşkov, “Şu anda gelişmelerin yaptırımları kabul etme yönünde ilerlemediğini, bunun daha çok projeye katılan şirketleri, özellikle de şu anda son kısmı tamamlayan boru döşeyen iki gemiyi temsil eden İsviçreli Allseass şirketini korkutmaya yönelik son deneme olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Bu tür haberlerin özellikle şirketleri projeden vazgeçirmek amacıyla ortaya çıktığına dikkat çeken Yuşkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunu yapmak mümkün olsaydı bu şirketler, Amerikalılar ABD Başkanı’na bu tür yaptırımları yürürlüğe koyma hakkını tanıyan yasayı kabul ettiklerinde bu işten vazgeçerlerdi. Şu anda bir yasak söz konusu değil ve Amerikalılar yaptırımları en yakın 2020’nin başından itibaren yürürlüğe koymayı değerlendiriyor, oysa şirket 2019’un sonuna kadar işini tamamlayacak. Bu nedenle gaz hattı için herhangi bir tehdit olmadığını düşünüyorum.”