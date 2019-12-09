‘Karadeniz’deki tek istikrar faktörleri Türkiye ve Rusya’

ABD’yi, 'sözünü dinlemeyen diğer herkesi taciz eden okul öğrencisine' benzeten Baçev, Trud gazetesi için kaleme aldığı yazısında, “Fransa’nın şu anda mağdur taraf olması tesadüf değil. Fransa, tamamen ABD’nin çıkarlarına ters düşen ulusal çıkarlarını koruyor” dedi.

Türkiye’nin de NATO’nun bölünmüşlüğüne “ilginç bir örnek” olduğunu belirten uzman, Ankara’nın son birkaç yıldır, yan geçilmesi mümkün olmayan bölgesel ve Avrupa faktörü olmak gibi kendi stratejik hedefine doğru ilerlediğini kaydetti.

Türkiye’nin amacına savunma ve enerji alanlarındaki projeler sayesinde ulaştığını yazan Baçev, bu konuda şu yorumda bulundu:

“Bu hedefe, TürkAkım ve TANAP hayata geçirilerek başarılı bir şekilde ulaşıldı. Enerji ve savunma alanlarındaki projeler sıkça omuz omuza ilerliyor. Türkiye, S-400’ü konuşlandırarak güvenliğini sağladı. Çalışır füze savunmanın varlığı, Erdoğan’ın bir diğer hedefine ulaşmasına da yardımcı oluyor. Bu hedef, olası sonuçlardan korkmadan nükleer cephaneyi oluşturmak."

“Karadeniz’de tek istikrar faktörlerinin Türkiye ve Rusya” diyen Baçev, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Öncelikle eğer silahlanma yarışını frenleyen anlaşmalar şeklindeki son engeller yok olursa dünya stratejik silahlar alanında piyasa ekonomisi ilkesine göre tepki verecek ve bu, NATO’nun dar görüşlülüğünün tehlikeli bir örneği olacak. İkincisi, Rusya’nın geliştirdiği yeni nesil silahlar ona sadece coğrafi anlamında değil, stratejik üstünlük açısından da Doğu ve Batı arasında arabulucu rolünü garanti ediyor”.