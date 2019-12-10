Rus senatör: Türkiye’de uygulanan konaklama vergisi Rusya’da iç turizmi teşvik eder

Rusya Federasyon Konseyi Sosyal Politikalar Komitesi Başkan Yardımcısı İgor Fomin, Türkiye’deki otel konaklama vergilerinin fiyat artışına neden olacağını, Rusya’dan turist akışını azaltacağını ve bunun da Rusya’nın iç turizmini teşvik edebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan,aralarında yüzde 2’lik konaklama vergisininde de olduğu bazı hizmetlere vergi getiren yasayı imzaladı. Yasa, 1 Nisan 2020’de yürürlüğe girecek. Konaklama tesislerinin sunduğu hizmetlere uygulanacak vergi, 31 Aralık 2020’ye kadar yüzde 1, 2021’den itibaren ise yüzde 2 oranında uygulanacak.

Sputnik’e konuşan İgor Fomin, Türkiye’de getirilen konaklama vergisinin, ülkede turizm hizmetindeki fiyatları artıracağını ve Rus turist akışını azaltacağını söyledi. Fomin, bu durumun aynı zamanda, Rus iç turizminin gelişmesine katkı yapabileceğini de kaydetti.

Konaklama vergisi, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerine uygulanacak. Devlet kurumları ve yurtlar vergiden muaf tutulacak.