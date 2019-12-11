‘Kuzey Akım-2’ye yaptırım AB’ye saldırıdır’

ABD Kongresi’nin, bu hafta kabul etmeyi planladığı yasa paketi ile Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesini durdurmayı planladığı bildirilmişti. 2020 ulusal savunma yasası tasarısına, Kuzey Akım-2 projesinde yer alan şirketlere yönelik yaptırımlar öngörülüyor.

OAOEV Başkanı Oliver Hermes, “Bu yaptırımlar yürürlüğe girerse AB’nin bağımsızlığına doğrudan saldırı ve Paris’teki çözüm çabaları için ölümcül sinyal olur” diye açıkladı.

AB’nin Kuzey Akım-2 için gerekli tüm izinleri verdiğini, boru hattının faaliyete geçmesi için ilgili düzenlemelerin kabul edildiğini dile getiren Hermes, ABD’nin müdahalesinin “düşmanca bir davranıştan daha fazlası” olacağını ve karşılıklı saygıya dayalı Trans Atlantik ilişkilere büyük zarar vereceğini kaydetti.

Hermes, yaptırımların, Rusya ve Ukrayna arasında yeni transit görüşmelerini de tehlikeye attığını söyledi.

Rusya’dan çıkarılan doğalgazı Avrupalı tüketicilere taşımayı hedefleyen Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı, Rusya’nın kıyılarından başlayıp Baltık Denizi içinden Almanya’ya uzanan iki ayrı boru hattının döşenmesini öngörüyor. Proje için, boru hatlarının geçeceği Almanya, İsveç, Finlandiya ve Danimarka ile mutabakat sağlanmış durumda.

AB’ye kendi likit doğalgazını satmak isteyen ABD ise, projenin politik olduğunu iddia eden Ukrayna, Polonya, Letonya ve Litvanya ile birlikte Kuzey Akım-2’ye karşı olumsuz tavır sergiliyor.

Aynı zamanda Almanya birçok kez bu boru hattını ticari bir proje olarak kabul ettiğini vurgulamıştı. Norveç ve Avusturya da projeyi destekleyen diğer iki ülke.