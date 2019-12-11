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    Ortaköy Büyük Mecidiye Camii - cami - namaz- İslam - Müslüman

    KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Oruç tutanların, namaz kılanların oranı düştü

    © REUTERS / Murad Sezer
    Analiz
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    KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, "2008-2018 yılları arasında gençlerle ilgili yapılan araştırmalar gösterdi ki AKP’nin 'dindar nesil yetiştirme' çabaları siyasi mühendislik olarak kaldı. Oruç tutanların, namaz kılanların oranı yıllar içinde düştü" dedi.

    T24 yazarı Murat Sabuncu ve KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır 'Sayıların Dili' programında, son 10 yıldır gençlerle ilgili yapılan araştırmaları değerlendirdi.

    Programda gençler arasında kendini 'geleneksel muhafazakâr' olarak tanımlayanların oranının yüzde 45’ten 43’e, 'dindar muhafazakâr' olarak tanımlayanların yüzde 25’ten 15’e düştüğünü, 'modern' olarak tanımlayanların oranının ise yüzde 29’dan 42’ye yükseldiğini gösteren veriler paylaşıldı. 

    Ağırdır, bu değişimin muhafazakâr dünyada 'dini inanç zayıflıyor' söylemi üzerinden tartışıldığını ancak asıl meselenin kentleşme ve metropolleşme olduğunu dile getirdi.

    'Gençler kendini 'modern' olarak tanımlıyor'

    KONDA’nın gençlerle ilgili yaptığı araştırmaları karşılaştıran Ağırdır, gençlerin eskiye oranla kendini daha çok 'modern' olarak tanımladığına dikkati çekti.

    Türkiye’nin sosyal hayatta 'geç bir modernleşme' yaşadığını dile getiren Ağırdır, “Türkiye geç kalınmış kentli pratiklerin içinde ve bundan da en çok gençler etkileniyor. Çünkü gençler sokakta sinema veya tiyatroda. Kitap okuma oranı yükselmiş. Bu somut değişim onların zihin dünyasını da değiştiriyor. İnançlara kimliklere ve cinsel yönelimlere bakışta olumlu değişimler var. Dolayısıyla AKP’nin veya bu hükümetin yapmaya çalıştığı bütün bu dindar nesil yetiştirme çabaları aslında bir siyasi mühendislik olarak kalıyor karşımızda” diye konuştu.

    'İnanç seviyelerinde 'dindarım' diyenler azalıyor, 'ateistim' diyenler artıyor'

    Kendisini dindar olarak tanımlayan gençlerin günlük pratiklerinin yıllar içinde değiştiğini belirten Ağırdır, "Gençlerde oruç tutanlar yüze 74’ten 58’e düşmüş. Düzenli olarak namaz kılarım diyenler yüzde 27’den 24’e gerilemiş. Daha geç evleniyorlar. Yalnız yaşayanlar çoğalıyor. İnanç seviyelerinde 'dindarım' diyenler azalıyor. 'Ateistim' diyenler 10 yılda yüzde 1’den yüzde 4’e çıkmış. Başını örtenler azalıyor, yüzde 57-58’den 50’ye düşmüş” dedi.

    Ağırdır, "Metropollerde gündelik hayat pratikleri içinde ibadete kasabada yaşadığınız kadar kolay zaman ayıramıyorsunuz. Metropollerdeki ahlaki ve kültürel referansların çoğunluğu artık din değil. Metropollerde mahalle baskısı çalışmıyor. Kasabadaki aynı ‘ayıp-günah’ algıları metropolde yok” ifadelerini kullandı.

    '19 milyon gencin 4'te 1'i gelecek korkusu yaşıyor'

    Genç nüfusta üniversite mezun oranının 10 yılda kadın ve erkeklerde paralel bir şekilde yüzde 22’ye ulaştığını belirten Ağırdır, "19 milyon gencin 4’te 1’i iş güvencesi ve gelecek güvencesi korkusu yaşıyor” diye konuştu. 

    Etiketler:
    modernleşme, kentleşme, kitap okuma, Gençlik, Üniversite, Günah, Başörtüsü, Evlilik, Muhafazakar, AK Parti, Dindarlık, Ateizm, Murat Sabuncu, T24, Türkiye, İşsizlik, Din, Namaz, Oruç, Bekir Ağırdır, KONDA
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