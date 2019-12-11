'ABD, Erdoğan’a ne yapabileceğini ve yapamayacağını dikte etmeye çalışıyor'

Rusya Askeri Politika Uzmanları Birliği üyesi, Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Bölümü’nden Doç. Oleg Glazunov, Sputnik’e açıklamasında, tüm bunların’ın yanlış Ortadoğu politikası yüzünden olduğunu belirterek bu konuda şu yorumda bulundu:

“Trump, zücaciye dükkanındaki fil gibi davranıyor, herkesle bozuştu. Türkiye eskiden ABD dış politikasının seyir koridorunda yer alıyordu, ama günümüzde ABD, Türkiye’nin politikasına müdahale ediyor. Ankara’nın Moskova’dan hava savunma sistemlerini alması, Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik dostça davranması kurması Washington’un hoşuna gitmiyor. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a neler yapabileceğini ve neler yapamayacağını dikte etmeye, kendi görüşünü Erdoğan’a dayatmaya çalışıyorlar. Ama Ortadoğu’da işler böyle yürümez. Elbette Türkiye yanıt tedbirler alıyor ve bu tedbirler, ABD askeri üslerinin kapatılması şeklinde olabilir. Eğer Trump Erdoğan’a baskısını sürdürürse, onu ABD’nin çıkarları doğrultusunda hareket etmeye zorlamaya devam ederse Türkiye’nin bu tedbirlere başvurma ihtimali yüksek. Üstelik ABD üslerini kapatmak Türkiye’ye büyük zarar vermez”.