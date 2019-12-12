‘ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni jeopolitik yön seçmeye zorluyor’

ABD Kongresi’nin, 1987’den bu yana Kıbrıs Cumhuriyeti’ne uygulanan silah ambargosunu iptal eden tasarıyı onaylaması bekleniyor. Sputnik, politika uzmanlarından ABD’nin amacının ne olduğunu öğrenmeye çalıştı.

'Rusya'yı Doğu Akdeniz'in dışına itmek istiyor'

Lefkoşa Üniversitesi’nden, ABD’nin bu kararla Kıbrıs Cumhuriyeti’ni jeopolitik yön seçmeye zorlamak istediğini düşünüyor.

Stilianu, “Bu adım, ABD’nin Doğu Akdeniz jeopolitik satranç tahtasında yapmak istediği yeniden yapılanmayı öngörüyor. Ayrıca Rusya’yı Doğu Akdeniz’in dışına itmek istiyorlar. Türkiye’nin S-400 alımı, Suriye’deki olaylar ABD’yi kolayca ateşlenen ve sürekli jeopolitik çatışma halinde olan bölge için endişelenmeye zorluyor” yorumda bulundu.

Politika uzmanı Mihail Loyzos da aynı görüşte.

Loyzos, “ABD’nin amacı elbette Kıbrıs Cumhuriyeti’nin askeri donanımından çok, S-400 satışının yol açtığı Türkiye ve Rusya arasındaki yeni ilişkiler öncesinde bölgede yaşanan son jeopolitik olaylara tepki” dedi.

'ABD, kimsenin güvenmemesi gereken bir ülke'

Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi’nden politika uzmanı Pabos Hrisostomu’nun görüşüne göre, ambargonun kaldırılması, Kıbrıs’ın ABD’nin stratejik müttefiki haline geliyor demek.

Hrisostomu, “ABD, özellikle Donald Trump başkanlığında, kimsenin güvenmemesi gereken bir ülke. Partnerler ve müttefiklere yaklaşımda belirsizlik ve belirsizlik ve anlam karmaşası gözlemleniyor. Bunun en parlak örneği Suriye’deki Kürt oluşumlar. Trump, IŞİD’e karşı savaşta müttefik olarak gösterdiği Kürtleri bir anda sattı” ifadelerini kullandı.

Uzman, “ABD, Rus-Türk ilişkilerinin çeşitlendirilmesi ve son zamanlarda Ortadoğu’da uyguladığı düzensiz ve akılsız politika yüzünden bölgeden dışlanması sonucu meydana gelen durum değişikliği nedeniyle neredeyse yeni müttefik arayışına girmiş durumda ve Kıbrıs Cumhuriyeti alternatiflerden biri. ABD, bu alternatif sayesinde kaybettiği pozisyonları geri almayı umuyor” diye ekledi.