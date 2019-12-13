'ABD'nin Ermeni 'soykırımını' tanımasına en güzel cevap Türk-Rus işbirliğini genişletmek olur'

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Senato'nun ‘soykırım’ kararının sürpriz olmadığını söyleyen Erol, bu kararın, ABD’nin bundan sonraki süreçte, CAATSA dahil, Türkiye’ye yönelik baskı politikalarının dozunu daha da arttırabileceğine yönelik güçlü bir mesaj olarak da değerlendirilebileceğini belirterek Sputnik’e açıklamasında bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

“Temsilciler Meclisi ve Senato’daki oy oranları, Başkan’ın veto kartını zayıflatıyor. O yüzden veto etse bile, gelinen süreç bunu çok anlamlı kılmıyor. Söz konusu karar, Türk-Amerikan ilişkilerindeki kopmayı, krizi daha da derinleştirmiştir. Türkiye, ABD yaptırımlarına ve bu tür kararlara karşılık olarak aşamalı bir şekilde cevap vereceğini deklare etti. İncirlik ve Kürecik bundan sonra daha sık konuşulabilir. Özellikle de Kürecik konusundaki adımlar etkisini çok ciddi hissettirecektir.”

Bir diğer adımın, Türk-Rus ilişkilerinde kendisini gösterebileceğini dile getiren ANKASAM Başkanı, “Zira Türkiye tüm bu kararların bağımsız dış politikasını ve tercihlerini etkilemeye yönelik olduğunun farkında. Dolayısıyla buna en güzel cevap, genişletilmiş Avrasya merkezli Türk-Rus stratejik işbirliğinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bu saatten sonra böylesi bir gelişme sürpriz olmayacaktır” diyen Erol, “Ankara, ABD’den gelecek her türlü adıma hazır. Bunun da bilinmesinde fayda var” diye ekledi.