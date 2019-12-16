Rus uzman ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geldiği son noktayı değerlendirdi: Önce kim çileden çıkarsa

Bu açıklamanın ardından Pentagon’dan bir kaynak, ABD’nin Türkiye ile ilişkilerini korumak için çaba gösterdiğini ifade etti. Kaynağa göre, Washington Türkiye’yi S-400 ve Suriye konusunda daha yapıcı bir politikaya teşvik ederek diyalog kurmaya çalışıyor.

"Türkiye’deki güçlerimizi NATO müttefikimiz, stratejik partnerimiz olan bu ülkenin korunmasına yardım etmeye, çalışmaya yönelik on yıllardır var olan sorumluluğumuzun sembolü olarak görüyoruz" diyen kaynak, Türkiye’nin Afganistan, Kosova ve Irak’taki rolüne vurgu yaptı.

Rusya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü Yakındoğu ve Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, Son gelişmelerin ışığında iki ülkenin arasındaki ilişkilerin geldiği son noktayı değerlendirdi.

Ankara ile Washington arasındaki zıtlaşmanın uzun süredir devam ettiğini ve hiç kimsenin teslim olmak istemediğini söyleyen Fitin, şunları söyledi:

“Şu anki durum, ‘önce kim çileden çıkarsa’ şeklinde. Zira Türkiye’nin NATO’nun genel hizasına getirilmesi, kendisine ait niyetlerle ortaya çıkmaması ve diğerlerinden farklı olan çıkarlarını göstermemesi için ABD ile Türkiye arasında uzun süredir devam eden bir mücadele söz konusu. Ancak terazinin iki ucunda farklı şeyler var. Bir tarafta Amerikalılar, Türkiye’nin Washington’dan gelen talimatlara eksiksiz olarak itaat etmesi için her şeyi yapmak istiyor, diğer yanda ise Türk ordusunun NATO potansiyeli bakımından büyük öneme sahip olduğunu anlayabiliyor, sonuçta o, örgütün doğu cephesini güvence altında tutan NATO’nun en güçlü ikinci ordusu.”

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerde krize neden olan Rus hava savunma sistemi S-400'lerin Türkiye'ye teslim anlaşması Eylül 2017'de imzalanmıştı. Moskova, Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatını Temmuz 2019'da tamamlamıştı. ABD'nin çeşitli yaptırım tehditlerine rağmen Ankara, bu konuda taviz vermeyi kesin bir dille reddettmişti.