'Türkiye, artık nükleer cephane konusunda birileri bir şey söyler diye endişe etmeyebilir'

BCTV televizyonuna konuşan Bulgar uluslararası ilişkiler uzmanı Stanislav Baçev, "Türk Akım ve TANAP'ı inşa etmeyi başardı. Bu Türkiye'ye enerji alanında güvenlik sağladı. S-400 sevkiyatı konusunda da anlaşmayı başardı. Artık neredeyse temin edildi ve yakında onları kullanmaya başlayabilirler. Daha da sevkiyat yapılacak" ifadelerini kullandı.

Bu durumun Türkiye’ye kendi nükleer potansiyelini düşünme fırsatını verdiğini dile getiren uzman, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, hava savunma alanında güvenliğini sağladıktan sonra artık (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın nükleer silaha sahip olma hedefine doğru bakıyor ve bu tamamen gerçekçi bir fırsat ve mantıklı bir sonuç. Türkiye, artık sahip olduğu füze kalkanını ve enerji güvenliğini sağladıktan sonra nükleer cephane konusunda biriler bir şeyler söyler diye endişe etmeyebilir."

Türkiye’nin F-35 alamadıktan sonra da Rusya’ya başvurabileceğine işaret eden Baçev, "Bence F-35 konusunda halen anlaşma ihtimali var, ama eğer başarısız olursa alternatifleri de var. Rusya’dan Su-57 alıp tamamen bağımsız olabilirler. Yani şu anda bir anlamda Türkiye’yi tutan şey NATO, ama şu soruyu sormak lazım, Türkiye’nin çıkarı ne ve NATO karşısında daha ne kadar eli kolu bağlı kalacak? Çünkü bunlar Erdoğan’ın vizyonuyla uyuşmuyor" yorumunda bulundu.