‘Herkesin ABD'ye itaat ettiği bir dünya düzeni artık bitti’

'Türkiye'nin tepkisi doğal'

Rusya Askeri Uzmanlar Birliği Başkanı, Ulusal Strateji Konseyi Üyesi ve Rusya Devlet Başkanlığı Silahlı Kuvvetler ve Askeri Sanayi Kompleksi Analitik Bölümü eski Başkanı Emekli Tümgeneral Aleksandr Vladimirov, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın’ndan geçen savunma yasa taslağıyla ilgili açıklamasını değerlendirdi.

Sputnik’e konuşan Vladimirov, şöyle konuştu: “Türkiye’nin, ABD’nin eylemlerine tepkisi, gerçekten dostluğa değer veren ve güvenlik alanındaki mevcut durumu doğru değerlendiren ülkenin tamamen doğal tepkisi. Bu, ABD’nin lütfuna ve Rusya’ya karşı güvenlik amacıyla Avrupa’da yapıldığı iddia edilen ‘nükleer şemsiyesine’ bağımlılığın açık bir blöf olduğunu anlayan bir ülkenin açıklaması. Bu blöf, ABD’ye onlarca yıldır Avrupa ülkelerinden güvenlik için NATO’ya para vermeyi talep ederek onları fiziksel olarak soyma imkanını sağlıyordu. Oysa NATO aslında onların güvenliğini sağlama yeteneğine sahip değil”.

Diğer yandan dünya genelinde güvenlik alanındaki durumun, ABD’nin bu alandaki uluslararası hukuku yok etmeye yönelik girişimleri ve doğrudan eylemleri yüzünden karmaşık hale geldiğine dikkat çeken uzman, “Aynı şekilde, güvenliğin sadece Rusya ve diğer ülkelerle barış sayesinde sağlanabileceği de tamamen ortada. Bu, her bir ülkeye güvenlik harcamalarını azaltmaya ve halkı için uygun moral ve havayı oluşturmaya yardımcı olacak tek pozisyon” dedi.

'ABD, Rusya bahanesiyle Avrupa'dan para sömürmeye devam etmek istiyor'

ABD’nin tamamen farklı amacı olduğunu kaydeden Vladimirov, “ABD, Rusya’ya karşı güvenliği sağlama bahanesiyle Avrupa’dan para sömürmeye devam etmek istiyor. Oysa Rusya’nın, toprak olarak Avrupa’ya ihtiyacı yok ve kimse Avrupa’yı işgal etmeyi düşünmüyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin tamamen bağımsız ülke olduğunu kaydeden uzman, konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

“Türkiye, topraklarında bulunan ve içinde başta ABD güçleri olmak üzere NATO güçlerinin yer aldığı her bir üssün sadece birer hedef olduğunu anlıyor. Savaş çıkması durumunda nükleer vuruşlar kaçınılmaz olacak. Fransa, Almanya, Polonya, Romanya veya Türkiye’de olsun tüm NATO üsleri savaşın ilk saatlerinde nükleer silahla vurulacak. Bu kaçınılmaz. Ve kendilerini aniden savaş ortamında bulabileceklerini anlayan insan sayısı giderek artıyor. Bunun için hükümetin onayına ihtiyaç yok. Çünkü New York deklarasyonuna göre NATO, ulusal hükümetlerin ve parlamentoların iznini almadan bağımsız kararlar alma yetkisine sahip. Halk bu durumun ne kadar tehlikeli olduğunu, politikacılar da olası sonuçları anlamaya başlıyor. Bu yüzden ABD’nin birilerini yaptırımlarla ezeceği yönündeki konuşmalar artık geçerli değil. Herkesin Sam Amca’ya itaat ettiği bir dünya düzeni artık bitti. Ve sadece NATO üyesi ülkelerin başında, şahsen ABD tarafından finanse edilen veya neler yaşandığını anlama yeteneğinden mahrum kişilerin bulunması ABD’yi batmaktan kurtarıyor”.

'ABD toprakları ulaşılabilir ve savunmasız'

Avrupa ülkelerinin, ABD’nin onların sırtından kazandığı parayla refahını sürdürmeye çalıştığını ve askeri gücünün artık kendisini bile kurtaracak yetenekte olmadığını anlaması gerektiğini kaydeden Vladimirov, “Çünkü Rusya başlıca amacına ulaştı. Rus ordusu, ABD topraklarındaki karar alma merkezlerini ve askeri-politik yapısını vurma garantisini sağladı. Yani ABD toprakları ulaşılabilir ve savunmasız. Bu yüzden bu yeni dünyada ABD otoritesinin ve Avrupa ülkelerinin topraklarında özellikle nükleer mühimmatın yer aldığı Amerikan üslerinin bulunmasına olan ilginin azalmasının kaçınılmaz olduğunu iyi anlamak gerekiyor. Bu da ABD askeri unsurlarının bu üslerden gitmesinin, ABD ve NATO’nun Avrupa’daki sistematik askeri varlığının sonlandırılmasının ve bunun sonucunda Amerikalıların kıtalarına gönderilmesinin kaçınılmaz olduğu anlamına geliyor. ABD tüm bunları anlıyor. Bu yüzden de yaptırımlara sarılıyor” ifadelerini kullandı.