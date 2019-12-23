‘ABD’nin yaptırımları Türk Akım ve Kuzey Akım-2’yi durduramayacak’

Sputnik’e konuşan Rodzianko, ABD’nin yaptırımlarının Türk Akım veprojelerinin hayata geçirilmesine engel olamayacağını ifade etti.

Rodzianko, “Avrupa’nın enerji güvenliğini sağlama gerekliliğine atıfta bulunularak (ABD’nin) savunma bütçesinin taslağına hem Türk Akım’a, hem de Kuzey Akım-2’ye yönelik yaptırımlar konuldu. Fakat anladığım kadarıyla Türk Akım’ın tüm boruları döşenmiş durumda, bu nedenle söz konusu yasa, projeyi etkilememeli” diye konuştu.

ABD’nin bu adımının ‘akademik bir memnuniyetsizlik ifadesi’ olduğunu söyleyen Rodzianko, “Kuzey Akım-2’ye gelince, orada da son kısımlar döşeniyor. Rus, Alman, Avusturya, Fransız tarafları bu çalışmaları birlikte yapıyor ve projenin tamamlanacağı ortada. Bu nedenle buradaki yaptırımlar da daha çok bir memnuniyetsizlik ifadesi gibi görünüyor. Herhangi bir şekilde projeyi durdurabileceklerini sanmıyorum. Eğer daha sonra bir takım para cezaları ya da diğer cezalar olacaksa da onlar, ABD’nin müttefikleri arasında hiç te popüler olmayacak” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen cuma Rus doğalgazını Avrupalı tüketicilere taşıyacak olan Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların da yer aldığı 2020 yılı savunma bütçesini imzalamıştı. Aynı gün ABD Maliye Bakanlığı, Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların yürürlüğe girdiğini ve Washington’un boru hatlarının yapımını gerçekleştiren şirketlerden çalışmalarını derhal durdurmalarını talep ettiğini açıklamıştı. Kuzey Akım-2’nin borularını döşeyen Allseas şirketi çalışmalarını askıya almış bulunuyor.