ÖSO birliklerinin Libya’ya transferi iddiası: Türkiye’nin YPG’ye karşı mücadelesi etkilenir mi?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan güvenlik uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar, şu değerlendirmelerde bulundu:

''Al-Mayadeen’in bu ortaya koymuş olduğu haber, şu an için bir iddia. Ancak bu iddiayı destekleyen bazı emareler var mı? Aslında var. Örneğin sahada birtakım gruplar arasında, gerek Telegram gerekse Whatsapp grupları üzerinden “Libya’ya gitmek ister misiniz?”, “Libya’ya gidip iki bin dolar para kazanmak ister misiniz?” gibi birtakım şaibeler dolaşıyor. Hatta öyle bir noktaya gelinmiş ki, her gruptan, grubun büyüklüğüne bağlı olmak üzere çeşitli sayılarda savaşçıların gitmeleriyle ilgili hazırlıkların yapılması gibi şeyler de söyleniyor. Ama şu ana kadar bununla ilgili kesinleşmiş bir görüntü yok.

Diyelim ki, bu haber gerçek ve böyle bir transfer söz konusu olacak. Tabi bunun pek çok veçhesi var, pek çok açıdan bakılması gereken bir konu. Çünkü gidecek olan ekipler, sonuçta Libya’da bir eksen üzerinden hareket edecekler ve karşılarında da bir başka eksen olacak. Şimdi bu, bir diğer taraftan aslında Suriye’deki eksenlerin Libya’ya transferi gibi bir başka açıyı da oluşturuyor. Evet, belki birebir örtüşmüyor, ama kendine özgü bir denklem meydana getiriyor ve Suriye’dekine bir şekilde benziyor.

Şimdi burada YPG/PKK ile yapılan mücadelelerde bir zafiyet ortaya çıkar mı? Bana sorarsanız, çıkmaz. Yani onların karşısından bir kuvvet alınarak Libya’ya transfer edilse dahi, bu hamlenin planlayıcısı ve uygulayıcıları bununla ilgili zafiyetin olup olmayacağına mutlaka bakacaktır. Ama açıkçası ilginç bir konu. Daha önce de gündeme gelmişti. Yani Suriye’deki birtakım ÖSO bileşenlerinin transferi ile ilgili bazı iddialar gündeme gelmişti. Ama bunları pratikte çok görmedik''.