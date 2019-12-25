Avrupalıların çoğu Rusya ile ilişkilerin iyileşmesini istiyor

Sputnik.Görüşler çerçevesinde yapılan araştırma, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa vatandaşlarının ezici çoğunluğunun Rusya ile AB arasındaki ilişkilerin bir an önce iyileşmesini istediğini ortaya koydu.

Araştırmaya katılan Almanların yüzde 84'ü, AB ile Rusya arasındaki ilişkilerin en yakın zamanda düzelmesinden yana olduğunu dile getirdi. Fransa'da Moskova ile Brüksel arasında işbirliğinin pekiştirilmesinden yana olanların oranı yüzde 75'i buldu. İngilizlerin yüzde 68'i ve İtalyanların yüzde 78'inin Rusya ile işbirliğinin geliştirilmesini istediği ifade edilirken araştırmanın yapıldığı her dört ülkede bu görüşü paylaşanların çoğunu erkeklerin oluşturduğuna dikkat çekildi.