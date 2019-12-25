Avrupalıların çoğu Rusya ile ilişkilerin iyileşmesini istiyor

Araştırmaya katılan Almanların yüzde 84'ü, AB ile Rusya arasındaki ilişkilerin en yakın zamanda düzelmesinden yana olduğunu dile getirdi. Fransa'da Moskova ile Brüksel arasında işbirliğinin pekiştirilmesinden yana olanların oranı yüzde 75'i buldu. İngilizlerin yüzde 68'i ve İtalyanların yüzde 78'inin Rusya ile işbirliğinin geliştirilmesini istediği ifade edilirken araştırmanın yapıldığı her dört ülkede bu görüşü paylaşanların çoğunu erkeklerin oluşturduğuna dikkat çekildi.
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2-15 Ekim 2019 tarihlerinde Sputnik için İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’da Ifop şirketi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya 18 yaşın üzerindeki 4012 kişi katıldı. Nüfusun cinsiyete göre dağılımı, yaş grubu ve coğrafya dikkate alınarak yapılan araştırmada ülke genelindeki veriler için maksimum hata payı yüzde +/- 3.1, güven aralığı ise yüzde 95.
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