Puşkov: ABD’nin Süleymani’yi öldürmesi bumerang etkisi yarattı

Puşkov, Twitter’dan Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili, “Bumerang etkisi oldu: Süleymani’yi ortadan kaldırarak Trump, Suriye’den sonra Irak’ı da kaybetmemeyi umuyordu, ancak umduğunun tersi oldu. Irak parlamentosu, ABD güçlerinin topraklarından çıkartılmasını istedi” ifadelerini kullandı.

Эффект бумеранга: путем ликвидации Сулеймани Трамп надеялся не «потерять» Ирак вслед за Сирией, а добился обратного: парламент Ирака потребовал вывода войск США из страны. Помпео же заверял, что все видят в США «силу добра»? Вот эту «силу добра» иракцы и не хотят больше терпеть. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 5, 2020

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Puşkov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Süleymani’nin ölümünün ardından ABD’nin sahip olduğu iyiliğin gücünü gören, dans eden ve minnettar Iraklılar olduğuna dair ifadelerini hatırlattı ve şu ifadelere yer verdi:

“Pompeo, herkesin ABD’deki ‘iyiliğin gücünü’ gördüğünü belirtmemiş miydi? Iraklılar artık bu ‘iyiliğin gücüne’ katlanmak istemiyor.”

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Irak parlamentosu daha sonra ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı.