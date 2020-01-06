Puşkov: ABD’nin Süleymani’yi öldürmesi bumerang etkisi yarattı

Puşkov, Twitter’dan Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili, “Bumerang etkisi oldu: Süleymani’yi ortadan kaldırarak Trump, Suriye’den sonra Irak’ı da kaybetmemeyi umuyordu, ancak umduğunun tersi oldu. Irak parlamentosu, ABD güçlerinin topraklarından çıkartılmasını istedi” ifadelerini kullandı.
Эффект бумеранга: путем ликвидации Сулеймани Трамп надеялся не «потерять» Ирак вслед за Сирией, а добился обратного: парламент Ирака потребовал вывода войск США из страны. Помпео же заверял, что все видят в США «силу добра»? Вот эту «силу добра» иракцы и не хотят больше терпеть.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 5, 2020
Puşkov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Süleymani’nin ölümünün ardından ABD’nin sahip olduğu iyiliğin gücünü gören, dans eden ve minnettar Iraklılar olduğuna dair ifadelerini hatırlattı ve şu ifadelere yer verdi:
“Pompeo, herkesin ABD’deki ‘iyiliğin gücünü’ gördüğünü belirtmemiş miydi? Iraklılar artık bu ‘iyiliğin gücüne’ katlanmak istemiyor.”
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile 10 kişi hayatını kaybetmişti.
Irak parlamentosu daha sonra ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı.
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