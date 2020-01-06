Rus uzmanlar, ABD'nin Kuveyt'e asker göndermesinin nedenlerini açıkladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası Pentagon'un Kuveyt'e yaklaşık 4 bin asker göndermesini değerlendiren Rus uzmanlar, Başkan Donald Trump'ın daha sonra kontrollü veya kontrolsüz bir kaos senaryosu geliştirmek için Ortadoğu'daki askeri varlığının yapısını değiştirdiğini belirtti.

Russia Today'e (RT) demeç veren Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Öğretim Üyesi Dmitriy Yevstafyev, "ABD, Tahran üzerinde baskı kurmak için askeri güçlerini İran'a yakın bir noktaya konuşlandırıyor. Pentagon, kasım ayında Suudi Arabistan'a asker gönderirken de aynı amacı güdüyordu" dedi.

Yevstafyev, ABD'nin Kuveyt'i tesadüfen seçmediğini belirtti. İran'a yönelik herhangi bir askeri seçeneğin uygulamaya koyulması ihtimali karşısında Kuveyt'in asker konuşlandırmak için son derece mantıklı bir nokta olduğunu kaydeden Rus uzman, "Zira bu ülkeden çıkmak diğerlerine göre daha kolay olur. Ayrıca burası lojistik açısından da son derece ilgi çekici bir nokta, Irak ve Suudi Arabistan'a askeri göndermek oldukça kolay" diye konuştu.

'ABD, Ortadoğu'daki askeri varlığını yeniden yapılandırıyor'

Bu arada Yevstafyev, Washington'ın attığı son adımları ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını yeniden yapılandırma arzusunun işareti olarak niteledi.

Yevstafyev sözlerini şöyle sürdürdü: "Trump, oldukça zorlu manevralar yapıyor, kâh askerlerini çekiyor kâh askeri varlığını artırıyor. Ortadoğu'da gerekli gördüğü yerlerde Amerikan askerlerinin sayısını artırıyor. Bu, ABD tarafı için önemli zira Washington bu bölgeden tümüyle çekilemez. Trump yönetimi, gelecekte bu bölgede kontrollü ve kontrolsüz kaos senaryosu gerçekleştirmek için alan yaratıyor."

'Washington, Tahran'ı masaya oturtmaya çalışıyor'

Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Sorunları Araştırma Merkezi'nden Siyaset Bilimci Konstantin Blohin de, Trump yönetiminin bu hamleyle Tahran'ı masaya oturtmaya çalıştığını ifade etti.

"Trump, başkomutan olduğunu göstermeye çalışıyor. ABD Başkanı, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye'nin Ortadoğu'da güçlenmesine rağmen Washington'ın devre dışı bırakılamayacağını ortaya koymak istiyor" diyen Blohin, ABD'nin müttefiklerinin gözündeki güvenlik garantörü imajını korumaya önem verdiğini, aksi takdirde ABD gibi bir koruyucunun gerekliliğinin sorgulanacağını vurguladı.

ABD'nin müttefiklerini İran'dan koruma kararlığını gösterdiğini ancak yaklaşık 4 bin askerin İran'ın askeri gücü dikkate alındığında önemsiz bir rakam olduğunu belirten Blohin, bu hamlenin bölgede istikrarsızlığı ve belirsizliği artıracağının altını çizdi.