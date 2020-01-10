Rus uzman TürkAkım’ın Ukrayna transitine etkilerini değerlendirdi

Rus Enerji ve Finans Enstitüsü Enerji Bölümü Başkanı Yuriy Rıkov, "TürkAkım’ın etkisi elbette hissedilecek. 15 milyar metreküp az bir miktar değil. Eğer Güney Avrupa’ya gidecek hat tamamen dolarsa ve önümüzdeki yıllarda transit gaz miktarının 15 milyar metreküp azalacağı da göz önüne alınırsa, bu Ukrayna’yı oldukça etkiler" dedi.

TürkAkım'ın açılışından sonra Sputnik'e demeç veren Rus Enerji ve Finans Enstitüsü Enerji Bölümü Başkanı Yuriy Rıkov, boru hattının Ukrayna’yı nasıl etkileyeceğini değerlendirdi.

Rıkov konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Güney Avrupa için inşa edilen Türk Akım doğal gaz boru hattına fazla büyük olmayan Sırbistan ve Bulgaristan gibi ülkeler de dahil oldu. Ukrayna’dan geçen gazın büyük bölümü Kuzey ve Orta Avrupa’da tüketiliyor ve bilindiği gibi bu yıl için 65 milyar metreküp gibi önemli bir gaz miktarının iletilmesi planlanıyor. Bu miktar önümüzdeki yıllarda düşecek. TürkAkım’ın etkisi elbette hissedilecek. 15 milyar metreküp az bir miktar değil. Eğer Güney Avrupa’ya gidecek hat tamamen dolarsa ve önümüzdeki yıllarda transit gaz miktarının 15 milyar metreküp azalacağı da göz önüne alınırsa, bu Ukrayna’yı oldukça etkiler."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türk mevkidaşı Recep Tayip Erdoğan 8 Ocak Çarşamba günü son zamanların en büyük ortak Rus-Türk enerji projelerinden olan TürkAkım’ın açılışını yaptı.

Türk Akım doğal gaz boru hattı her biri 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşuyor. Hattın ilkinde Türkiye’ye, ikincisinde ise Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatı yapılması öngörülüyor.