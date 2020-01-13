Rus uzman: Moskova’daki Serrac ve Hafter görüşmesi Libya krizinin çözümünde eşik olabilir

Sputnik’e konuşan Lukyanov’a göre, bugün Moskova’da Serrac ve Hafter arasında yapılacak görüşme, Libya krizinin çözümünde bir eşik olabilir. Görüşmede orta düzeyli de olsa bir anlaşmaya ulaşma şansı daha yüksek.

Görüşme ile ilgili “Durum bana kalırsa, Astana sürecine benziyor. Astana süreci Cenevre sürecine alternatif olmasa da, ciddi ve bağımsız bir katkı sundu. Gözlemlediğimiz üzere de bu süreç Cenevre sürecinden çok daha fazla sonuç getirdi” dedi.

Libya sorununun çözümünde Türkiye ve Rusya’nın önde gelen aktörler olduğunu hatırlatan Lukyanov, her ne olur olsun nihai anlaşmaların BM’nin onayından geçmesi gerektiğini kaydetti.

“Herhangi bir uzun vadeli karar BM sistemi üzerinden meşrulaştırılmalı” diyen Lukyanov, bu tür kriz durumlarında tek bir görüşme neticesinde bir sürece ulaşılamayacağını, ancak başlangıç aşaması olarak önemli olduğunu ifade etti.