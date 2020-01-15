Rus uzmanlar, Berlin’de düzenlenmesi planlanan Libya Konferansı’nı değerlendirdi

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın katılımıyla Moskova’da düzenlenen görüşmeler taraflar arasında önemli görüş ayrılıklarının olduğunu doğrulark, diğer yandan Libya’da çatışmaların barışçıl yollardan çözümü için önemli bir zemin hazırladı.

Pazar günü Berlin’de düzenlenecek Libya Konferansı'nı Sputnik’e değerlendiren Rus uzmanlar, Moskova’da yapılan görüşmeden birkaç gün sonra Berlin’de düzenlenecek konferanstan olumlu bir sonuç çıkmasının zor olduğunu ve Libya'daki durumu nihai istikrara kavuşturmaktan uzak olduğunu düşünüyor.

19 Ocak Pazar günü Berlin’de düzenlenecek Libya Konferansı’na ABD, Rusya, Çin, Fransa, Britanya, İtalya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Cezayir, Kongo Cumhuriyeti liderleri ile AB ve BM temsilcilerinin yanı sıra Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başkanı Fayiz es Serrac ve Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter’in katılması bekleniyor.

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RİSİ) Başkanı ve Ortadoğu uzmanı Yelena Suponina, Moskova’da Libya’daki çatışmanın tarafları ve Türkiye’nin katılımıyla gerçekleşen görüşmelerin, Berlin konferansının hazırlanmasında önemli bir adım olduğunu belirttti:

"Moskova görüşmeleri taraflar arasında ciddi anlaşmazlıklar olduğunu ortaya çıkardı, ancak Serrac ve Hafter’in bu görüşmelere katıldıkları gerçeği bana göre zaten başarı anlamına geliyor. Bu, Berlin'deki konferansa büyük ölçüde yardımcı olacaktır."

Mevcut durumun Libya'yı nihai istikrara kavuşturmaktan uzak olduğuna vurgu yapan Suponina konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Serrac’ın Türkiye, Hafter’in ise Mısır ve BAE tarafından desteklendiği biliniyor. Hem Avrupalılar hem de Rusya, bu bölgesel ülkelerle sürdürdükleri ciddi temaslara devam edecekler, çünkü onlarla fikir birliği olmadan Libya'da kalıcı bir barış elde etmek mümkün değil. Bir ateşkes bile sağlansa, bu zaten başarının pekiştirilmesi anlamına gelecektir."

Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nin uzmanı Doç. Yuriy Zinin de benzer görüşler paylaşıyor.

Berlin’de düzenlenecek konferansın Moskova görüşmelerinden sadece birkaç gün sonra yapılacağını belirten Zinin, sonuçlarının tahmin edilmesinde hassas olunması gerektiğine dikkat çekti:

"Moskova’daki uzun tartışmalar göz önüne alındığında, birkaç gün sonraki görüşmenin savaş alanındaki durumu önemli ölçüde değiştirmesi olası değil. Eğer, Hafter olumlu bir karar almazsa, Moskova'dan birkaç gün sonra gerçekleşecek Berlin buluşmasının olumlu bir şey getirmesi pek mümkün görünmüyor."