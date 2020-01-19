'Türkiye, Libya'ya asker yerleştirerek Hafter üzerinde istediği etkiyi yaratmayı umuyor'

Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Kirill Semenov, Kommersant gazetesine açıklamasında, "Türkiye, asker gönderme tehdidinin Hafter üzerinde gerekli etkiyi yaratacağı umuduyla büyük masrafa girmeden bu işi bitirmek istiyordu. Ama böyle olmadı ve şimdi gerçekten asker göndermesi beklenebilir. Yine de Erdoğan savaşmamayı tercih ediyor" dedi.

Rusya Beşeri Diyalog Merkezi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Romen Grandjan, Türkiye ve Rusya’nın çabaları sayesinde Libya’da ateşkesin devam ettiğini belirterek, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

"Moskova’daki görüşme ateşkes anlaşmasının imzalanmasına yol açmasa da, Rusya ve Türkiye’nin çağrıda bulunduğu ateşkes devam ediyor. Trablus’ta silahlı çatışmalar neredeyse sonlandı. Yer yer çatışma olduğuna dair haberler gelse de ciddi bir şey olmuyor. Bu, Berlin konferansını düzenlemek için olumlu iklim yaratacak. Yine de durumun çok kırılgan olduğunu anlamak gerekiyor. Güçlü bir izleme mekanizması olmadan her an tekrar silahlı eylemler patlak verebilir. Ama en azından Berlin konferansı, uluslararası aktörler arasında minimum konsensüs seviyesini onarmaya yardımcı olabilir ve bu Libyalı taraflara pozitif sinyal olur."