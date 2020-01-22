‘Lavrov ve Şoygu’nun görevinde kalması, Rus dış politikasının kararlılığı ve devamlılığını gösteriyor’

RIAC Genel Müdürü Kortunov, Lavrov ve Şoygu’nun görevlerine devam etmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Kortunov’a göre, bu durum Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in genel anlamda Rus dış politikası ve savunma politikasından memnun olduğunu, bu konularda bir değişikliğe gitmeyi gerekli bulmadığını gösteriyor. Putin, ayrıca bu aşamada söz konusu bakanların değiştirilmesinin, Rusya’nın dış politikadaki girişimlerine ivme kazandırmaktan çok yeni zorluklar çıkaracağını anlıyor.
‘Putin’in Lavrov ve Şoygu’dan bir şikayeti yoktu’
Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü (MGIMO) Siyaset Teorisi Bölümü'nden Doç. Kirill Koktış, Putin’in Lavrov ve Şoygu ile ilgili bir şikayeti olmadığı için, varılan noktanın öngörülebilir olduğunu kaydetti.
Koktış, iç politikadan farklı olarak dış politikada bir dönüşüme gidilmeyeceğini düşündüğünü belirterek, “Galiba Lavrov sadece görevinde kalmakla kalmayıp galiba Rusya tarihinin en iyi dışişleri bakanları arasına girecek” dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)