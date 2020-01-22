‘Lavrov ve Şoygu’nun görevinde kalması, Rus dış politikasının kararlılığı ve devamlılığını gösteriyor’

Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi (RIAC) Genel Müdürü Andrey Kortunov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun yeni bakanlar kurulunda aynı görevlerini sürdürecek olmasının Rus dış politikasının kararlılığı ve devamlılığını gösterdiğini ifade etti.

RIAC Genel Müdürü Kortunov, Lavrov ve Şoygu’nun görevlerine devam etmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Kortunov’a göre, bu durum Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in genel anlamda Rus dış politikası ve savunma politikasından memnun olduğunu, bu konularda bir değişikliğe gitmeyi gerekli bulmadığını gösteriyor. Putin, ayrıca bu aşamada söz konusu bakanların değiştirilmesinin, Rusya’nın dış politikadaki girişimlerine ivme kazandırmaktan çok yeni zorluklar çıkaracağını anlıyor.

‘Putin’in Lavrov ve Şoygu’dan bir şikayeti yoktu’

Kortunov, “Bunun ayrıca ülke içinde ne tür değişiklik olursa olsun, Rusya’nın dış politikasının kararlılığının süreceğine dair uluslararası partnerlere yönelik bir işaret olduğunu düşünüyorum. Şu çok önemli: Dış ve savunma politikamız devlet başkanlığına bağlı bir politika, yani Rusya’nın dış dünyadaki eylemleriyle ilgili temel sorumluluğu taşıyor. Bakanların değişmemesiyle, Rusya’nın dış politikasının devamlı, kararlı ve devlet başkanlığıyla ilgili oluşu bir kez daha doğrulanmış oldu” ifadelerini kullandı.

Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü (MGIMO) Siyaset Teorisi Bölümü'nden Doç. Kirill Koktış, Putin’in Lavrov ve Şoygu ile ilgili bir şikayeti olmadığı için, varılan noktanın öngörülebilir olduğunu kaydetti.

Koktış, iç politikadan farklı olarak dış politikada bir dönüşüme gidilmeyeceğini düşündüğünü belirterek, “Galiba Lavrov sadece görevinde kalmakla kalmayıp galiba Rusya tarihinin en iyi dışişleri bakanları arasına girecek” dedi.