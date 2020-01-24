Araştırma: Türklere göre en büyük sorun ekonomi

Ipsos araştırma şirketinin düzenlendiği bir anket, geçen yıl Türkiye’de halkın en büyük sorun olarak açık farkla ekonomik sıkıntıları gördüğünü ortaya koydu.

Ipsos’un yayımladığı 'Türkiye Barometresi Yeni Yıl Raporu'nda, kamuoyunun 2019 değerlendirmeleri ve 2020 beklentilerine dair çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Euronews'un aktardığı haberde ankete göre, “Türkiye’nin en önemli sorunu ekonomi” diyenlerin oranı yüzde 58 iken “terör” diyenler yüzde 18, “eğitim” diyenler yüzde 9, “Kürt sorunu” diyenler ise yüzde 2 olarak belirlendi.

'Türk halkı, ekonominin iyiye gideceğini düşünmüyor'

Ipsos’un Türkiye tepe yöneticisi Sidar Gedik, raporun açıklanması dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk halkının gerek ülke ekonomisi, gerek kendi ekonomik durumunun daha iyiye gideceğini düşünmediğini söyledi.

'Ülkenin durumundan memnun olanların oranı düşüyor'

Gedik, “Özellikle kişisel ekonomik durum söz konusu olduğunda daha iyiye gidecek diyenlerin oranı yüzde 12’den yüzde 8’e gerilerken, daha kötüye gidecek diyenlerin oranı yüzde 31’den 33’e yükselmiş durumda. İşsizliğin artacağını düşünenlerin oranı ise son 2 yılda yüzde 41 iken şimdi yüzde 54. Genel olarak bir kötümserlik hakim” dedi.

Türkiye Barometresi Araştırması'na göre 2018 ikinci yarısından beri ülkenin şu anki durumundan memnun olanların oranı yüzde 30 civarında seyrederken 2019 yılının sonu itibarı ile yüzde 24’e gerilemiş durumda.

2020’ye girerken Türkiye ekonomisinin daha iyiye veya kötüye gideceğine dair beklentiler düşerken, ekonominin gidişatının aynı kalacağına dair beklentilerin yükseldiği görüldü. Özellikle kişisel ekonomik durum söz konusu olduğunda daha iyiye gidecek diyenlerin oranı yüzde 12’den yüzde 8’e gerilerken, daha kötüye gidecek diyenlerin oranı yüze 31’den yüzde 33’e yükselmiş durumda.