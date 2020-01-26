Altaylı: Deprem parasıyla yapılan yollar sayesinde cenazeler asfalt yoldan gidiyor kabristana, size de yaranılmıyor yani

Habertürk yazarı Fatih Altaylı deprem için toplanan vergilerin yeniden gündeme geldiğini hatırlatıp "Bakın deprem parası ile yapılan yollar sayesinde kurtarma ekipleri daha hızlı ulaşıyor deprem bölgesine. Ayrıca enkaz altından çıkan cenazeler de asfalt yollardan gidiyor kabristana. Size de yaranılmıyor yani!" ifadelerini kullandı.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı bugünkü 'Bak şu münafıkın sorusuna' başlıklı yazısında Elazığ merkezli 6.8'li depremin ardından deprem vergisi ile neler yapıldığını soranları eleştirenleri hedef aldı:

"Dünden beri sağda solda bu soruyu duydukça deli oluyorum.

'Deprem için toplanan vergiler ne oldu?'

Elinin körü oldu.

Ne olacak yol oldu.

Duble yol. Ben demiyorum, dönemin bakanı Mehmet Şimşek itiraf etmişti, ‘Deprem vergisi olarak bilinen gelirlerle biz duble yol yaptık’ diye.

Sordu mu hiç kimse ‘Yahu bu para deprem için toplandı, yol yapılır mı hiç’ diye.

Hadi onu sormadın.

‘Yahu bu kadar para ile kaç kilometre yol yaptınız. Bunun kilometresi kaça mal oldu’ diye sordunuz mu?

Onu da sormadınız.

© AA / Ahmet Bolat Erdoğan: '20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış' diyecek kadar beter, berbat, ahlaksızca paylaşımlar var

Elazığ’da canını zor kurtaran yaşlı adam Ekrem İmamoğlu’na demiş ki, ‘Müteahhitlerden hesap sorun.'

Lafa bak şimdi.

Soruldu ya.

1999’da.

Veli Göçer’den.

Daha ne sorulacak.

Hele bu zamanda.

Müteahhitlerden hesap sorma devri değil şimdi, müteahhitleri kurtarma devri.

Ayrıca çok da tantana etmeyin.

Bakın deprem parası ile yapılan yollar sayesinde kurtarma ekipleri daha hızlı ulaşıyor deprem bölgesine.

Ayrıca enkaz altından çıkan cenazeler de asfalt yollardan gidiyor kabristana.

Size de yaranılmıyor yani!"