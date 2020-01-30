National Interest’e göre, Rusya’nın elinde dünyayı 30 dakikada yok edebilecek üç denizaltı var

National Interest dergisinde yer alan bir makalede Rusya ve ABD’nin elinde bulunan ya da yakında kullanıma geçirilecek nükleer denizaltıların bir listesi oluşturuldu.

Makaleye göre, bu denizaltılar o kadar güçlü ki, tek bir tanesi dahi şehir büyüklüğünde 288 hedefi radyoaktif küle dönüştürebilir. Bu denizaltılar ve silahları, üçüncü dünya savaşı olması halinde medeniyetin sonunu pizza siparişinin teslim edilmesinden daha kısa bir sürede getirebilir.

Listedeki proje 955 kapsamında üretilen Borey denizaltıları, ‘dünyanın en sessiz balistik füze denizaltıları’ olarak nitelendirildi. Proje 667BDRM’den ‘Delfin’ ve proje 885M’den ‘Yasen-M’ denizaltıları da listede yer alan diğer denizaltılar.

Makalenin yazarına göre, Yasen-M denizaltısı ABD’nin doğu kıyısının iki bin kilometrelik kısmına ulaşabilir ve bu mesafeden Büyük Göller uzaklığındaki hedefleri imha edebilir.

ABD denizaltıları arasında ise Ohio ve gelecek yıl inşa edilip 2031 yılında kullanıma geçirilmesi planlanan Columbia denizaltıları sıralandı.