Kosaçev: İdlib'deki durum Rus-Türk mutabakatları için bir stres testi

Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan gelişmelerin endişe verici olduğunu söyleyen Rus senatör Kosaçev, kentteki durumun Rus-Türk mutabakatları için bir stres testi olduğunu ifade etti.

Facebook hesabından açıklama yapan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, İdlib'deki gelişmelerin endişe verici olduğunu ve Rusya'nın durumu yakından izlediğini belirtti.

Kosaçev, "Kesin bir dille söyleyebilirim ki, gerilimi azaltma bölgeleri ve Suriye'nin kuzeyindeki ortak devriyelerle ilgili Rus-Türk mutabakatları ciddi bir stres testinden geçiyor" dedi.

Türkiye'nin Suriye ordusunun daha fazla ilerlemesini engellemek için İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki askeri varlığını ciddi şekilde artırdığını ve bu nedenle Ankara'dan Moskova'ya uyarılar gönderildiğini kaydeden Kosaçev, Beyaz Miğferler'in provokasyon düzenleme hazırlığı yaptığına dair bilgiler olduğunu ve üçüncü tarafların Suriye ile Türkiye arasındaki gerginliği tırmandırmak için adım atabileceğini vurguladı.

Ekim 2019'da varılan mutabakatla ilgili soru işaretleri doğurması muhtemel yeni olayların yaşanmaması için Rus ile Türk ordularının temas halinde olmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Kosaçev şöyle devam etti:

"Dışişleri bakanlıkları seviyesindeki temaslar da çok önemli ve devam ediyor. Ancak mutabakatları koruma sorumluluğu, daha önce olduğu gibi iki ülkenin liderlerine ait. Onların koordineli şekilde, sorumluluk bilinciyle, sonuç odaklı ve duygularına teslim olmadan çalışmaya devam edeceklerinden eminim."