Rus siyaset bilimci: Erdoğan'ın Kırım'a gelmesi için çok iyi bir neden var

Kırım Cumhuriyeti Toplum Odası Başkan Yardımcısı Aleksandr Formançuk, Erdoğan’ın Kırım’ı ziyaret etmesi için iyi bir nedenin olduğunu ve bunun çok doğru bir adım olacağını belirtti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Natalya Poklonskaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a cesaretini toplaması ve Kırım’ı ziyaret etmesi çağrısında bulunmuştu.

Poklonskaya, "Sayın Erdoğan’ın Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul etmemesi tuhaf. Diğerlerini bilmem ama o, yarımadanın Nisan 1783’te Rusya İmparatorluğu topraklarına dahil olduğunu hatırlıyor olmalı. Eğer ‘Kırım kimindir’ sorusunun yanıtından şüphe duyuyorsa buyursun bize gelsin" ifadelerini kullanmıştı.

Geçen yıl kendisinin de bulunduğu Rus heyetinin Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılaştığını ve onu, bağımsız bir politikacının ve asil bir insanın olması gerektiği gibi oldukça yürekli bir adam olarak gördüğünü vurgulamıştı.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Kırım Cumhuriyeti Toplum Odası Başkan Yardımcısı Aleksandr Formançuk, Erdoğan’ın Kırım’ı ziyaret etmesi için iyi bir sebep olduğunu ve bunun çok doğru bir adım olacağını söyledi:

"İyi bir neden var. Kırım’ın en büyüğü olan Cuma Camii Simferepol’de açılacak. Çok güzel bir cami. Aslında, Kırım Tatarları için, 'Meclis'in bir zamanlar vaat ettiği ve gerçekleştirmediği çok önemli bir yer. Rus Kırım’ında bu fikir hayata geçirildi. Bu nedenle Erdoğan’ın açılışa gelmesi için bir sebep var, bu çok doğru olurdu. Nihai bir karar vermek için hala zaman var."