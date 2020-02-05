National Interest yazdı: 'Türkiye NATO'dan çıkar mı?'

ABD'li siyaset bilimci Kevin Brown, birçok kişinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'u NATO'dan çıkaracağından endişe ettiğini ancak bu aşamada Ankara'nın 70 yıllık ittifaktan ayrılacağını söylemenin çok daha iyi bir tahmin olacağını belirtti.

National Interest için bir yazı kaleme alan Brown, Trump'ın Türkiye'nin Suriye ordusuna yönelik operasyonuna verdiği desteğin hem en azılı muhalifleri hem de müttefikleri tarafından kınandığına dikkat çekerek, "Türkiye'nin bu adımı, Ankara'nın geleneksel NATO müttefiklerinden ne kadar uzaklaştığını gösteren birçok işaretten biri" yorumunu yaptı.

'NATO, Erdoğanlı Türkiye'nin ulusal çıkarlarını gözetmeyi bıraktı'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'u NATO'dan çıkaracağından endişe eden çok sayıda kişi bulunduğunu ancak Ankara'nın NATO'dan ayrılacağını söylemenin çok daha iyi bir tahmin olacağını savunan Brown, "Zira NATO, Erdoğanlı Türkiye'nin ulusal çıkarlarını gözetmeyi bıraktı. Ayrıca jeopolitik eğilimler, Türkiye'nin Batı'dan Doğu'ya yöneldiğini ortaya koydu. Türkiye'nin NATO'dan ayrılması eşsiz bir durum olmaz, çünkü Charles De Gaulle 1967'de Fransa'yı NATO'dan çıkarmıştı" ifadelerini kullandı.

'NATO ile ilişkilerdeki zirve noktası Rus uçağı düşürüldüğünde görüldü'

Brown'a göre Ankara için NATO ile ilişkilerdeki zirve noktası Rus Su-24 uçağının düşürüldüğü Kasım 2015'te görüldü. Brown, "O dönemde endişeli gözlemciler, bunu Suriye'deki çatışmayı dünya savaşına dönüştürebilecek bir adım olarak yorumladı. Ancak ABD Türkiye'nin bu olaya ilişkin söylemini desteklemeyi reddedince Erdoğan, özür dileyip Rusya'yla ilişkiler onarma isteğini dile getirdi ve Moskova buna olumlu yanıt verdi" yazdı.

Brown, NATO'dan çıkmanın Türkiye'nin stratejik olarak ABD ve Avrupa'nın denetiminden çıkacağı anlamına gelmeyeceğini, ancak Türkiye'nin İttifak nezdindeki yükümlülüklerinden kurtulacağını ve Ortadoğu, Orta Asya ve hatta Afrika'daki nüfuzunu artırmak için azami stratejik esnekliğe sahip olacağını ifade etti. ABD'li uzman, Türkiye'nin Rusya'yla savunma işbirliğini geliştirmekte ve S-400 füze savunma sistemleri gibi Rus yapımı askeri teçhizat satın almakta daha serbest olacağını da vurguladı.

Başkan Trump'ın Türk mevkidaşıyla sıcak ilişki kurma güvencesine rağmen Washington'daki birçok kişinin farklı görüşte olduğunu kaydeden Brown, ABD-Türkiye ilişkilerindeki bozulmanın halihazırda başladığının altını çizdi. Uzman, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) S-400 anlaşması nedeniyle Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını ve Temsilciler Meclisi'nin sadece üç fireyle 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul ettiğini anımsattı.

' NATO'dan çıkış yeni Türkiye için bir sonraki evrimsel adım olabilir'

"Erdoğan'ın stratejik tasarımlarına göre NATO'dan çıkmak, Batı ile Doğu arasında denge unsuru olarak tanımlanan Türkiye'nin tarihi pozisyonuna uygun ve böylece ülke, her iki taraftan da kazanımlar elde edecek" diye devam eden Brown, Londra Ekonomi Okulu'ndan Prof. Christopher Coker'in şu sözlerine yer verdi:

"Türkiye Batı'dan uzaklaşıyor ve Macaristan gibi Osmanlı geçmişinden gurur duyan bir Ortadoğu ülkesi, etnik milliyetçi tabana sahip anti-liberal demokrasi olma yolunda ilerliyor."

Bu vizyonun NATO üyeliğini dışladığını zira İttifak'ın demokrasinin kolektif olarak savunulmasını teşvik eden, Batılı liberal bir kuruluş olduğunu belirten Brown, yukarıdaki nedenlerden dolayı NATO'dan çıkışın yeni Türkiye için bir sonraki evrimsel adım olmasının ihtimal dahilinde bulunduğunu savundu.