Kayıt
14:07 05 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama

    National Interest yazdı: 'Türkiye NATO'dan çıkar mı?'

    © REUTERS / Francois Lenoir
    Analiz
    URL'yi kısaltın
    0 16
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104073/70/1040737030.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/analiz/202002051041334337-national-interest-yazdi-turkiye-natodan-cikar-mi/

    ABD'li siyaset bilimci Kevin Brown, birçok kişinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'u NATO'dan çıkaracağından endişe ettiğini ancak bu aşamada Ankara'nın 70 yıllık ittifaktan ayrılacağını söylemenin çok daha iyi bir tahmin olacağını belirtti.

    National Interest için bir yazı kaleme alan Brown, Trump'ın Türkiye'nin Suriye ordusuna yönelik operasyonuna verdiği desteğin hem en azılı muhalifleri hem de müttefikleri tarafından kınandığına dikkat çekerek, "Türkiye'nin bu adımı, Ankara'nın geleneksel NATO müttefiklerinden ne kadar uzaklaştığını gösteren birçok işaretten biri" yorumunu yaptı.

    'NATO, Erdoğanlı Türkiye'nin ulusal çıkarlarını gözetmeyi bıraktı'

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'u NATO'dan çıkaracağından endişe eden çok sayıda kişi bulunduğunu ancak Ankara'nın NATO'dan ayrılacağını söylemenin çok daha iyi bir tahmin olacağını savunan Brown, "Zira NATO, Erdoğanlı Türkiye'nin ulusal çıkarlarını gözetmeyi bıraktı. Ayrıca jeopolitik eğilimler, Türkiye'nin Batı'dan Doğu'ya yöneldiğini ortaya koydu. Türkiye'nin NATO'dan ayrılması eşsiz bir durum olmaz, çünkü Charles De Gaulle 1967'de Fransa'yı NATO'dan çıkarmıştı" ifadelerini kullandı.

    'NATO ile ilişkilerdeki zirve noktası Rus uçağı düşürüldüğünde görüldü'

    Brown'a göre Ankara için NATO ile ilişkilerdeki zirve noktası Rus Su-24 uçağının düşürüldüğü Kasım 2015'te görüldü. Brown, "O dönemde endişeli gözlemciler, bunu Suriye'deki çatışmayı dünya savaşına dönüştürebilecek bir adım olarak yorumladı. Ancak ABD Türkiye'nin bu olaya ilişkin söylemini desteklemeyi reddedince Erdoğan, özür dileyip Rusya'yla ilişkiler onarma isteğini dile getirdi ve Moskova buna olumlu yanıt verdi" yazdı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Özel Yayını'nda gündeme dair soruları yanıtladı.
    © AA /
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'den vazgeçemeyiz, bizim için o sayfa kapandı
    'NATO'dan çıkan Türkiye, Rusya'yla savunma işbirliği konusunda daha serbest olur'

    Brown, NATO'dan çıkmanın Türkiye'nin stratejik olarak ABD ve Avrupa'nın denetiminden çıkacağı anlamına gelmeyeceğini, ancak Türkiye'nin İttifak nezdindeki yükümlülüklerinden kurtulacağını ve Ortadoğu, Orta Asya ve hatta Afrika'daki nüfuzunu artırmak için azami stratejik esnekliğe sahip olacağını ifade etti. ABD'li uzman, Türkiye'nin Rusya'yla savunma işbirliğini geliştirmekte ve S-400 füze savunma sistemleri gibi Rus yapımı askeri teçhizat satın almakta daha serbest olacağını da vurguladı.

    Başkan Trump'ın Türk mevkidaşıyla sıcak ilişki kurma güvencesine rağmen Washington'daki birçok kişinin farklı görüşte olduğunu kaydeden Brown, ABD-Türkiye ilişkilerindeki bozulmanın halihazırda başladığının altını çizdi. Uzman, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) S-400 anlaşması nedeniyle Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını ve Temsilciler Meclisi'nin sadece üç fireyle 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul ettiğini anımsattı.

    ' NATO'dan çıkış yeni Türkiye için bir sonraki evrimsel adım olabilir'

    "Erdoğan'ın stratejik tasarımlarına göre NATO'dan çıkmak, Batı ile Doğu arasında denge unsuru olarak tanımlanan Türkiye'nin tarihi pozisyonuna uygun ve böylece ülke, her iki taraftan da kazanımlar elde edecek" diye devam eden Brown, Londra Ekonomi Okulu'ndan Prof. Christopher Coker'in şu sözlerine yer verdi:

    "Türkiye Batı'dan uzaklaşıyor ve Macaristan gibi Osmanlı geçmişinden gurur duyan bir Ortadoğu ülkesi, etnik milliyetçi tabana sahip anti-liberal demokrasi olma yolunda ilerliyor."

    Bu vizyonun NATO üyeliğini dışladığını zira İttifak'ın demokrasinin kolektif olarak savunulmasını teşvik eden, Batılı liberal bir kuruluş olduğunu belirten Brown, yukarıdaki nedenlerden dolayı NATO'dan çıkışın yeni Türkiye için bir sonraki evrimsel adım olmasının ihtimal dahilinde bulunduğunu savundu.

    İlgili konular:

    Rus uzman: Türkiye'nin NATO'dan çıkması, son derece gerçekçi bir senaryo
    Etiketler:
    S-400, Türkiye, National Interest, Washington, NATO, Donald Trump
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Miami’de düzenlenen ve dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden olan Amerikan Futbolu Ligi'nin şampiyonluk mücadelesi Super Bowl devre arası şovuna dünyaca ünlü iki şarkıcı Jennifer Lopez (sağda) ve Shakira'nın (solda) düyeti damga vurdu. Sahneye çıkan ikili şovlarıyla kendilerine hayran bıraktı.
    Dünyaca ünlü kadın şarkıcıların akıllara kazınan düetleri
    Karikatür
    Macron’dan ‘Yüzyılın Anlaşması’ yorumu: Barış için iki tarafa ihtiyaç var
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet