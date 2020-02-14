‘Şam ve Ankara küçük çaplı çatışmaların savaşa dönüşmesine izin vermez’

İdlib krizini değerlendiren Rus uzmanlar, Şam ve Ankara’nın İdlib bölgesinde yaşanan küçük çaplı çatışmaların geniş kapsamlı bir savaşa dönüşmesine izin vermeyeceği görüşünde birleşti.

Moskova Devlet Üniversitesi’nden Ortadoğu uzmanı Prof. Dr. Aleksandr Vavilov, RT televizyonuna açıklamasında, İdlib’deki militanların saldırılara son vermediği için Suriye yönetiminin operasyon başlatmak zorunda kaldığını belirterek, “Elbette, militanlar eylemleriyle tepki doğuracaklarını anlıyorlardı. Ama onlar, saflarına yeni üyeler kazanmak için büyük bir güç olmaya devam ettiklerini göstermek istedi. Gelişmelerin yönünü değiştiremeyeceklerini anlamalarına ve tüm zorluklara rağmen hayatta olduklarını sergilemeye çalıştılar” dedi.

Ankara’nın, tüm açıklamalara rağmen Soçi muhtırasına ve Rusya’yla işbirliğine olan bağlılığını koruyacağından emin olduğunu dile getiren Vavilov, “Bu suçlamalar sadece bir şekilde Moskova’yı iğneleme çabasıdır, altında ciddi niyet yok” yorumunda bulundu.

Suriye ve Türkiye’nin savaştan kaçınabileceğini söyleyen Vavilov, “Şam’ın böyle bir savaşa gücü yok. Ankara’nın ise bundan sağlayacak bir yararı yok. Ayrıca Rusya, her iki tarafa etki yapabilir” diye ekledi.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi’nden Konstantin Truevtsev, İdlib’deki militanların bölgedeki gerilimi tırmandırmak için kasıtlı olarak provokasyonlarda bulunduklarını söyledi.

RT’ye konuşan Truevtsev, “Şam, İdlib’de karşı taarruzu başlatmak zorunda kaldı, çünkü militanların saldırıları yüzünden sürekli siviller ölüyordu. Bu kesinlikle kabul edilemez. Moskova, militanların saldırılarına son vermemesi durumunda Suriye ordusunun operasyon başlatacağı konusunda daha önce Ankara’yı uyarmıştı” ifadelerini kullandı.

Suriye ve Türkiye’nin geniş kapsamlı savaşa girmeyeceği görüşüne katılan Truevtsev, “Çünkü Şam, aynı anda iki büyük uluslararası oyuncunun, yani İran ve Rusya’nın müttefiki” dedi.