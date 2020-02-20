Rus uzman: Moskova ve Ankara İdlib’deki gerilimin daha fazla tırmanmasını engellemeye çalışacak

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RİSİ) Başkan Danışmanı ve Ortadoğu uzmanı Yelena Supunina, Kommersant FM radyosuna demecinde İdlib’de yaşanan son gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

‘Gerginliğin azaltılması için her iki taraf paralel çaba gösteriyor’

Suponina, “Gelişmeler dönüm noktasına gelmiş durumda. Gerginlik tırmanmaya devam ediyor, fakat aynı zamanda paralel olarak gerginliğin azaltılması yönünde çaba gösterildiğine dair bilgiler de var. Bunun da ötesinde, sadece baştan beri Türkiye'yi bunun üzerinde çalışmaya ikna eden Rus tarafı değil, aynı zamanda bir takım girişimlerde bulunan Türkler de çaba gösteriyor, örneğin Suriye askerlerinin henüz ele geçirmediği M-4 karayolunda ortak devriye yapılmasını öneriyor. Bu otoyolun güvenli hale gelmesi içim Rus ve Türk askerlerin katılacağı ortak devriye yapılması öneriliyor. Fakat aynı zamanda Türkiye, komşu konumunda olan M-5 otoyolunun kontrolünü ele geçiren Suriye hükümet ordusunun stratejik önemi olan M-4 otoyoluna ilerlememesinin koşullarını da görüşmek istiyor” diye konuştu.

İdlib’de uzlaşma arayışlarına İran’ın da dahil olduğunu kaydeden Suponina, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İran, şimdi belli bir uzlaşmanın bulunmasına yardım etme çabasıyla daha aktif bir şekilde devreye girdi. Hatta gündemde Türkiye, İran ve Rusya arasında üçlü zirve ile ilgili hazırlık çalışmaları konusu var. Fakat bunu şimdiden konuşmak için erken, çünkü böyle bir zirvenin gerçekleşmesi için gerekli hazırlık çalışmalarının yapılması lazımken, şimdilik gecikme söz konusu.”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) İdlib’deki olası operasyonunun Rusya ile ilişkileri ne şekilde etkileyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Suponina, “Gerginliği azaltmaya yönelik paralel çabaların başarıyla sonuçlanma şansı bulunuyor. Elbette ki bu karmaşık durumda bu en iyi senaryo. Genele bakılırsa, Rusya ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin, öylesine kolay bir şekilde son verilemeyecek kadar ivme kazanmış olmasına rağmen şu anda ortada alarm veren bir belirti var” diye konuştu.

Moskova ve Ankara’nın İdlib’deki gerginliğin daha fazla tırmanmasını engellemeye çalışıp çalışmayacakları sorusuna ise Suponina şu yanıtı verdi:

“Zaten şu anda konuşulan da bu, bu karmaşık durumda gerginliğin daha fazla tırmanmasına izin vermemek ve bir şekilde çözüm bulmak. Ortak devriye, alternatiflerden biri.”