Rus siyaset uzmanı Ahmetov: Türkiye, İdlib'de askeri gücünü sergiliyor

Ankara’da yaşayan Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Timur Ahmetov, Kommersant gazetesine açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İdlib’de askeri harekat gibi bir görevi olsaydı hazırlıklar birkaç gün değil, birkaç ay sürerdi. Hava sahası Türk savaş uçakları için kapalı. Oysa TSK’nın Suriye’nin kuzeyindeki gerçekleştirdiği harekatlarından elde edilen deneyim, hava bileşeninin kritik öneme sahip olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler üyesi ve üstelik Arap olan bir ülkeyle savaşmaya hazır olmadığını dile getiren Ahmetov, "Türkiye zorunlu diplomasi kavramını uyguluyor, askeri gücünü sergiliyor. Bununla birlikte başlıca hedef, müzakerelerdeki pozisyonunu ve diplomatik ağırlığını iyileştirmek" diye kaydetti.