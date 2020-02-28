Uzman, Rus petrolünün İngiltere ve Türkiye için neden faydalı olduğunu açıkladı

Moskova Skolkovo İşletme Okulu Enerji Merkezi Uzmanı Yekaterina Gruşevenko, Rusya'dan İngiltere ve Türkiye'ye petrol ithalatındaki artışın, petrolün özellikleri ve nakliyesindeki faydalarla ilişkili olduğunu söyledi.

Rus basınına konuşan Gruşevenko şu ifadeleri kullandı:

"İran'a uygulanan yaptırımlar ve Libya’da petrol üretimindeki önemli düşüşün yaşandığı bir ortamda, Rus petrolü İngiltere ve Türkiye’ye gerçekten çok faydalı. Birincisi, tüketiciye ulaşan sürece kadar nakliye açısından fazla maliyetli değil. İkincisi, fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından İran petrolüne benziyor. Yani, Rus petrolüne yönelik tercihler tamamen ekonomik mantığa dayanıyor."

Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, geçen yıl ABD, İngiltere ve Türkiye, Rusya’dan petrol ithalatını önemli ölçüde artırdı. Rusya’dan İngiltere’ye petrol ithalatı 2.4 milyon ton, Türkiye’ye 8.2 milyon ton ve ABD’ye 4.7 milyon tona ulaştı.